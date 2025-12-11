Olvidado exclusivo de Nintendo GameCube por fin puede jugarse en consola moderna

El debut de la saga de Wario en el mundo 3D ya está disponible en Nintendo Switch 2

Hace apenas unas horas los suscriptores de Nintendo Switch Online recibieron varios juegos retro, pero eso no era todo, pues Nintendo se guardó una sorpresa que nadie se esperaba.

Como parte de la actualización de diciembre de 2025 del catálogo de clásicos del Nintendo GameCube, la compañía japonesa reveló que añadiría al catálogo virtual del Nintendo Switch Online + Expansion Pack Wario World.

Lanzado originalmente en 2003 para el GameCube, Wario World se hizo realidad como un proyecto desarrollado por Treasure y distribuido por Nintendo.

Se caracterizó por ser el primer juego en 3D de la saga Wario, gracias a las capacidades gráficas de la consola cúbica de Nintendo.

Wario World ya puede jugarse en consolas modernas

Este título se lanzó hace más de 2 décadas y desde entonces no se había relanzado, por lo que la única manera oficial de jugarlo era por medio del hardware original, el Nintendo GameCube, lo cual es algo complicado en la actualidad. Afortunadamente, ya es más accesible gracias a la emulación del Nintendo Switch 2.

Lo mejor de todo es que Nintendo hizo el anuncio con un genial trailer cinematográfico acompañado con un tema solemne que ningún fan esperaba, pero que muchos agradecieron. A continuación puedes verlo.

Por si te lo perdiste: este juego de Mario ya no es exclusivo de Japón gracias a Nintendo Switch Online.

¿Cuánto cuesta la suscripción a Nintendo Switch Online?

Nintendo Switch Online individual (1 mes) — $99 MXN

Nintendo Switch Online individual (3 meses) — $189 MXN

Nintendo Switch Online individual (1 año) — $479 MXN

Nintendo Switch Online + Paquete de expansión individual (1 año) — $1199 MXN

Nintendo Switch Online familiar (1 año) — $829 MXN

Nintendo Switch Online + Paquete de expansión familiar (1 año) — $1999 MXN

Te recordamos que el catálogo de juegos clásicos del Nintendo GameCube se ofrecen como parte de Nintendo Switch Online + Expansion Pack, pero únicamente es posible jugarlos en Nintendo Switch 2, no en modelos de la familia de consolas de Nintendo Switch.

Entérate: longevo título de Bethesda acaba de llegar a Nintendo Switch 2.

Wario World ya está disponible en Nintendo Switch 2 (imagen: Nintendo, LEVEL UP)

¿Qué te parece la más reciente adición al Nintendo Switch Online + Expansion Pack? Cuéntanos en los comentarios o en Discord.

Puedes encontrar más noticias relacionadas con Nintendo Switch 2 si visitas esta página.

Video relacionado

Sigue informado con nosotros, en LEVEL UP.

Fuente