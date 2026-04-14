Otro Soulslike muerde el polvo: el equipo de WUCHANG: Fallen Feathers en Leenzee fue desmantelado a menos de un año de su lanzamiento

Reportan que el director del juego fundó su propio estudio y ahora trabaja en un nuevo proyecto

No se puede negar que los intentos por ofrecer algo nuevo, ya sea en jugabilidad o franquicias, continúan en la industria de los videojuegos pese a que el mayor éxito se concentra en un puñado de títulos. Sin embargo, en años recientes se volvió común que las nuevas IP sean debut y despedida, incluso en proyectos de mercados que parecían destinados a la cima. Tal es el caso de WUCHANG: Fallen Feathers, un interesante Soulslike de 2025 desarrollado por la compañía china Leenzee.

Hace tiempo, la iniciativa de los estudios asiáticos emocionaba por su calidad y diversidad. Sin embargo, parece que se contagió de las tendencias negativas de la industria. Un reporte reveló que, a menos de un año de estrenar su juego, el equipo de este RPG de acción fue desmantelado.

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Desmantelan al equipo de WUCHANG: Fallen Feathers en Leenzee

Malas noticias llegan desde China. Un reporte de Insider-Gaming reveló que el equipo interno que desarrolló el Soulslike WUCHANG: Fallen Feathers, fue desmantelado.

De acuerdo con la información, Xia Siyuan, director del juego, fue despedido hace unos meses por los directivos de Leenzee. Sin que se revelara la razón, el reporte menciona que tras la partida del creativo y productor se tomó la decisión de acabar con el equipo que desarrolló el videojuego.

Según las fuentes que optaron por el anonimato, Leenzee ofreció a los desarrolladores la posibilidad de asignación a otros proyectos. La mayoría se negó, así que la compañía cerró el estudio.

Actualmente, algunos de los miembros que desarrollaron WUCHANG: Fallen Feathers se encuentran en una unidad de retención transitoria. Esto significa que solo pocos de ellos mantendrán su trabajo, pero en otros proyectos.

Por otra parte, se dice que el cierre del equipo es la razón por la que el juego no recibe una actualización desde hace meses. Prácticamente no hay quien se haga cargo de ese soporte. Asimismo, se asegura que Xia Siyuan fundó un nuevo estudio en cuestión de semanas y actualmente trabaja en su nuevo proyecto.

Finalmente, y salvo que Leenzee diga lo contrario, parece que WUCHANG: Fallen Feathers será una franquicia de una sola entrega.

Se trata del segundo Soulslike con un triste destino en cuestión de días

Si bien el reporte de WUCHANG: Fallen Feathers da cuenta de lo que pasó hace unos meses y que se mantuvo en completa discreción, se trata del segundo título en su tipo con problemas.

Hace unos días se reportó que el estudio que desarrolló The First Berserker: Khazan también cerró. En este caso, fue Nexon quien tomó la decisión ante las malas ventas que tuvo el juego.

Curiosamente, ambos títulos comparten algo en esta triste situación. Los 2 vieron la salida de sus equipos creadores a menos de un año de su lanzamiento, muestra de la poca tolerancia que tienen las compañías de videojuegos hoy en día.

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