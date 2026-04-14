Las ventas de Starfield en PS5 fueron mediocres en su estreno, revela especialista: el RPG espacial de Bethesda no enganchó a los usuarios de Sony

El RPG más importante de Bethesda en una década tuvo un recibimiento promedio en PS5

Tras años de rumores y la inesperada decisión de Xbox de lanzar sus juegos first-party en PS5, Starfield llegó a la consola de Sony. No es asunto menor, pues se trata del primer AAA de Bethesda en muchos años y es un proyecto que tardó más de una década en desarrollarse. Sin embargo, desde su estreno quedó claro que es un título de carrera larga que se volverá mejor con el paso del tiempo gracias a DLC y actualizaciones.

Claro que, para que esto funcione, debe tener justificación comercial y los primeros números relacionados con el debut en PlayStation 5 no son alentadores. Un especialista reveló detalles sobre el estreno del RPG espacial en comparación con otros títulos de Xbox que ya debutaron en la consola. Todo desde el enfoque de un juego de alto perfil.

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Starfield por fin debutó en PS5, pero los primeros resultados de ventas no son alentadores

Starfield vendió poco más de 140 mil copias en PS5 en su primera semana

Starfield tuvo un recibimiento mediocre en PS5. Esto según datos estimados de la firma de análisis Alinea Analytics y su especialista, Rhys Elliott. Según el reporte, el RPG espacial de Bethesda vendió poco más de 140 mil copias en su primera semana en la consola de Sony.

No son números malos, pero tampoco extraordinarios y destacan porque se trata de una de las grandes producciones de Bethesda y Xbox. Starfield es uno de los proyectos más ambiciosos de la compañía y las expectativas, desde su debut en otras plataformas, son de éxito, en especial tras lo que pasó con The Elder Scrolls V: Skyrim, que se volvió un hito de la industria en su era contemporánea.

En términos comparativos, el debut de Starfield en PS5 estuvo por debajo del de Ninja Gaiden 4, Microsoft Flight Simulator 2024 y The Outer Worlds 2. Del otro lado de la moneda, superó los de Avowed, Age of Empires IV y South of Midnight.

Starfield has sold 140K copies on PS5 a week after launch (@alineaanalytics estimates).



While these would be decent numbers for many ports, it’s not fantastic for a port of the biggest Bethesda RPG in a decade (although launch-aligned, it's selling faster than other Xbox games… pic.twitter.com/pGoO00OjKG — Rhys Elliott (@superhys) April 14, 2026

¿Realmente funcionan los lanzamientos de Xbox en PS5?

En caso de que se confirme con cifras o reportes oficiales que el lanzamiento de Starfield en PS5 no fue algo fuera de lo común, coincidirá con el reciente debate sobre los exclusivos de Xbox en la consola de Sony.

Según reportes, Asha Sharma, la nueva jefa de Microsoft Gaming, tiene interés en retomar la exclusividad de algunos juegos. Su objetivo sería reconstruir la identidad de la marca, la cual se diluyó debido a las últimas decisiones de Sarah Bond y Phil Spencer.

De acuerdo con lo que reporta Alinea Analytics, se trata de ventas que serían buenas para algunos ports, pero no para el RPG más importante de Bethesda en una década. A la par, se pone en duda la viabilidad de los lanzamientos de Xbox en PS5 toda vez que los resultados, fuera de Forza Horizon 5, no destacan.

Asimismo, se cuestiona el modelo del lanzamiento escalonado. Starfield debuta en PS5 casi 2 años y medio después de su estreno oficial. En Steam ya vendió 3.7 millones de copias, mientras que en Xbox vendió 1 millón. En este caso, resalta que 8 millones de jugadores lo jugaron en la plataforma de Microsoft vía Game Pass.

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