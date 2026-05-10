Papá pasó 2 años construyendo una boda de Star Wars, Halo y Skyrim para su hija; el resultado se volvió viral

El fan construyó armaduras Mandalorian, un K-2SO tamaño real y múltiples props de ciencia ficción para convertir la boda de su hija en un espectacular crossover geek.

Un fan de la ciencia ficción decidió llevar el amor por Star Wars a otro nivel. Lo que comenzó como una simple petición para tener una boda temática terminó convirtiéndose en un gigantesco crossover geek con armaduras Mandalorian, personajes de Halo, referencias a The Elder Scrolls V: Skyrim y hasta un droide tamaño real oficiando la ceremonia.

La historia rápidamente se volvió viral en redes sociales por un detalle muy especial: el padre de la novia construyó prácticamente todo con sus propias manos durante más de 2 años.

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Una boda geek hecha completamente a mano

Según información de Sailsbury Journal, la ceremonia ocurrió el pasado 4 de mayo de 2026 —el famoso Star Wars Day— en Wiltshire, Inglaterra. Zoe Chapman pidió una boda inspirada en sus franquicias favoritas de ciencia ficción, pero jamás imaginó hasta dónde llegaría su padre, John Chapman.

El hombre, conocido por fabricar props y modelos a escala real, dedicó años a crear armaduras, cascos y figuras para transformar la boda en un auténtico evento salido de los momentos más emocionantes de una Comic-Con.

Entre las piezas más llamativas destacó una réplica tamaño real de K-2SO, el popular droide de Rogue One: A Star Wars Story, que incluso estuvo presente durante toda la ceremonia como parte central del evento.

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La novia apareció como un personaje de Star Wars

Uno de los momentos más comentados fue la entrada de Zoe, quien caminó hacia el altar usando un vestido de novia modificado inspirado en Sabine Wren de Star Wars Rebels. El atuendo incluía armadura Mandalorian, casco y un bláster.

Su padre la acompañó vestido con una armadura inspirada en Boba Fett, también fabricada completamente por él.

Mientras tanto, otros invitados llevaron la temática todavía más lejos. Hubo disfraces de Padmé Amidala, The Mandalorian, Spartans de Halo e incluso armaduras Daedric inspiradas en The Elder Scrolls V: Skyrim.

Además del enorme nivel de producción, la historia llamó la atención por la dedicación del padre de la novia. Durante la ceremonia, Zoe explicó que prácticamente cada pieza importante del evento había sido creada por él durante los últimos años. La conexión de la familia con la ciencia ficción también tiene un trasfondo bastante curioso. Cuando Zoe era bebé, fue cargada por Tom Baker, el legendario Cuarto Doctor de Doctor Who, durante una transmisión especial de BBC Children in Need en 1996. Así pues, hasta la emblemática serie británica tuvo un lugar en esta boda.

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Las bodas geek siguen creciendo en popularidad

Las bodas inspiradas en Star Wars se han vuelto cada vez más comunes entre fans de la cultura pop, pero pocas alcanzan un nivel de producción tan ambicioso como este.

La mezcla entre creatividad, fandom y el enorme esfuerzo detrás de cada traje hizo que la historia rápidamente se llenara de reacciones positivas en redes sociales, donde muchos usuarios calificaron el evento como “la boda geek definitiva”.

Y a ti, ¿te gustaría tener una boda de este tipo? Cuéntanos en los comentarios.

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