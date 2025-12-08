Paramount planea una oferta hostil por Warner Bros. para frenar a Netflix: Donald Trump afirma que participará en la decisión

El mundo del entretenimiento se sorprendió la semana pasada cuando Netflix anunció la compra de Warner Bros.. El movimiento encendió una disputa con uno de los interesados en adquirir a la compañía dueña de HBO. Se trata de Paramount, a quien no le cayó en gracia la derrota. Sin embargo, la empresa aprovechará todo a su alcance para lograr el trato y hoy se reveló que prepara una oferta hostil para convencer a los accionistas y comprar WB.

Paramount quiere evitar una de las más grandes adquisiciones en la historia

Paramount quiere evitar que Netflix compra Warner Bros. y lanzará una oferta hostil

Hoy por la mañana surgió información de The Hollywood Reporter en la que se revela que Paramount no se quedará de brazos cruzados ante la compra de Warner Bros..

La compañía prepara una oferta hostil para evitar que Netflix se salga con la suya. Por si no lo sabes, un movimiento de compra hostil implica una oferta que se hace de forma directa a los accionistas y no necesita la revisión y aprobación previa del consejo de la compañía interesada en vender.

En este caso, Paramount pondrá sobre la mesa un precio de $30 dólares por acción, superando los $27.75 dólares con los que Netflix amarró el trato. Esta cifra supera el total del arreglo inicial, $82,700 millones de dólares y cerraría la operación por $108 mil millones de dólares.

El objetivo es que los accionistas se sientan motivados a vender a Paramount pues ganarían más dinero por acción.

Al respecto, David Ellison, director general de Paramount, declaró:

“Los accionistas de WBD merecen la oportunidad de considerar nuestra oferta superior en efectivo por sus acciones en toda la empresa. Nuestra oferta pública, que es en los mismos términos que ofrecimos a la junta directiva de Warner Bros. Discovery en privado, ofrece un valor superior y un camino más seguro y rápido hacia la finalización. Creemos que el Consejo de Administración de WBD está persiguiendo una propuesta inferior que expone a los accionistas a una mezcla de efectivo y acciones, un valor futuro incierto para el negocio de cable lineal de Global Networks y un proceso de aprobación regulatoria complejo. Llevamos nuestra oferta directamente a los accionistas para darles la oportunidad de actuar en su propio interés y maximizar el valor de sus acciones.”

Today, Netflix announced our acquisition of Warner Bros. Together, we’ll define the next century of storytelling, creating an extraordinary entertainment offering for audiences everywhere. https://t.co/rXPFMNIs1A pic.twitter.com/0pdsMUEob8 — Netflix (@netflix) December 5, 2025

Donald Trump está al tanto de la operación y cuestiona el tamaño de mercado que tendría Netflix si se aprueba la compra

La posible compra de Warner Bros. por parte de Netflix generó dudas en el mundo del entretenimiento y en el financiero. Se teme por el poder y posición de mercado que tendrá la compañía si el trato se aprueba.

Al tratarse de una de las mayores operaciones en la historia de esta industria, los reguladores están al tanto y también el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El mandatario aseguró que está al tanto del desarrollo de esta compra, pero cuestionó la ventaja que tendría Netflix si se aprueba. Asimismo, señaló que será parte de la decisión que se tome:

“Netflix tiene una cuota de mercado muy grande, y cuando compre WB, esa cuota aumentará muchísimo. No sé si algún economista lo decidirá; yo también participaré en esa decisión”

