Phil Spencer inicia las celebraciones por el 25. ° aniversario de Xbox y presenta el logo oficial

El jefe de Microsoft Gaming asegura que la marca festejara durante todo el año con lanzamientos, anuncios y sorpresas

El 15 de noviembre de 2001, Microsoft lanzó Xbox, su primera consola de videojuegos y una nueva opción en una industria que, en ese entonces, estaba dominada por PlayStation y Nintendo. Aunque no lo creas, en 2026 se cumplirán 25 años de ese debut y la compañía norteamericana tiene la intención de festejarlo en grande. Es por eso que Phil Spencer, director de la división de videojuegos, dio por iniciados los festejos por el 25. ° aniversario de la marca.

NO TE LO PIERDAS: Tienda filtra posible precio de la Steam Machine: el nuevo hardware de Valve sería más caro de lo que muchos jugadores esperan

Xbox celebra 25 años en noviembre de 2026

Xbox festejará sus 25 años en grande y ya tiene logo oficial

Phil Spencer, director de Microsoft Gaming, compartió un video especial con motivo del importante aniversario que celebrará Xbox este año. La marca de gaming quiere arrancar con buenas noticias y el directivo aprovechó la ocasión para promocionar el próximo Developer Direct.

Asimismo, se mostró el logotipo oficial por los 25 años de Xbox con un estilo sobrio y futurista que mantiene la combinación en negro y verde (aunque con otro tono) que acompaña a la marca desde su fundación.

Por otra parte, el jefe de la división de videojuegos de Microsoft confirmó que el evento de Xbox a celebrarse el próximo 22 de enero tendrá noticias de Forza Horizon 6, Fable y Beast of Reencarnation. Sin embargo, se rumora que habrá una sorpresa al final y se trataría de un cuarto videojuego.

“Hola a todos, soy Phil Spencer de Xbox, feliz 2026. Hace casi 25 años, el 15 de noviembre de 2001, se lanzó la Xbox original. Ha sido un viaje increíble, y queremos dar las gracias a todos por estar con nosotros. Como celebraremos durante todo el año, estamos emocionados de mirar hacia adelante y comenzar con el Developer Direct, que incluye Fable, Forza Horizon 6 de Playground Games, y Beast of Reencarnation de GameFreak. Esperamos que disfruten al ver el trabajo de los estudios y escuchar a los propios creadores del juego.”

Xbox chief Phil Spencer has posted a video about Microsoft's 25 years of Xbox and the upcoming Developer Direct later this month. The video, posted to LinkedIn, also includes Microsoft's new Xbox 25 logo pic.twitter.com/PVYmx05h1y — Tom Warren (@tomwarren) January 9, 2026

¿El festejo de este año será mejor que el de 2021?

Los fans y especialistas piensan que el festejo por los 25 años de Xbox debe superar, y por mucho, al del último aniversario importante que no salió como se esperaba.

En 2021, Xbox cumplió 20 años y la expectativa era una celebración en grande con lanzamientos importantes, Xbox Game Pass en un gran momento y una ola de adquisiciones que cimbraron a la industria.

Originalmente, el título insignia de ese aniversario era Halo Infinite. Sin embargo, el juego de 343 Industries fue mediocre y su multijugador no pudo salvarlo del desastre. A la fecha, el estudio no existe más y fue rebautizado como Halo Studios con un nuevo enfoque sobre la franquicia.

Actualmente, la realidad de Xbox es diferente a la de hace 5 años. La marca se volvió multiplataforma y aunque sus consolas Series X|S no triunfaron, un nuevo hardware casero está en desarrollo.

ENTÉRATE: Juego de Xbox Game Studios abandonará la exclusividad y llegará a PS5, pero dejará de estar disponible gratis

Recuerda que en este enlace encontrarás toda la información relacionada con la industria de los videojuegos y el entretenimiento.

Sigue con nosotros, en LEVEL UP.

Fuente