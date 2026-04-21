PlayStation exigirá verificar la edad para usar funciones online. ¿Cuándo entra en vigor?

Sony quiere experiencias seguras y adecuadas a la edad de jugadores y familias, respetando su privacidad

La era de Internet y su integración en los videojuegos trajo experiencias increíbles. Sin embargo, la otra cara de la moneda tiene que ver con el mal uso de estos espacios digitales. En años recientes, el comportamiento tóxico, violento e incluso la comisión de delitos han puesto en alerta a las autoridades sobre lo que sucede en la comunicación interna de usuarios de videojuegos. Las compañías han respondido poco a poco con medidas de seguridad y este año sera turno de PlayStation.

La marca de gaming de Sony anunció la implementación de una medida de seguridad para brindar una mejor experiencia de los jugadores y sus familias según la edad que tengan.

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Sony hará obligatoria la verificación de edad para usar funciones de comunicación en PlayStation

De acuerdo con un reporte de Insider-Gaming, usuarios de PlayStation comenzaron a recibir correos electrónicos por parte de Sony. En ellos se les informa que, este año, la compañía japonesa implementará una medida de seguridad para las funciones de comunicación en PlayStation.

Se trata de un nuevo requisito de verificación de edad que será necesario para poder comunicarse con otros usuarios. Esta medida de seguridad se aplicará a nivel global.

Según el primer aviso por parte de la compañía japonesa, la verificación de edad se aplicará a todos los usuarios de PlayStation a finales de este año. Una vez que entre en vigor, las funciones de comunicación en la plataforma de gaming y su ecosistema en línea estarán bloqueadas por default. Una vez que el jugador cumpla con la verificación podrá usarlas de nueva cuenta.

Cabe mencionar que esto no afectará otras áreas de la experiencia en PlayStation. El juego en línea, los trofeos, el acceso a PS Store, todo se mantendrá tal cual.

El correo por parte de Sony indica que la compañía quiere brindar “experiencias seguras y adecuadas a la edad de jugadores y familias, respetando su privacidad y proporcionando un control significativo sobre sus experiencias de juego”.

PlayStation ofrece muchas opciones de comunicación. Pero este año será necesario verificar la edad para que Sony garantice una experiencia segura para los usuarios de todas las edades

La compañía japonesa se une a otras que implementan nuevas medidas de seguridad

La noticia sobre la verificación de edad en PlayStation llega en un momento de cambio en las interacciones de los entornos en línea en los videojuegos.

Recientemente, ROBLOX anunció la implementación de cuentas de usuario por edad. Este sistema incluye contenido apto para los jugadores según sus fechas de nacimiento y cambiará conforme cumplan años.

En los últimos meses, el entorno hostil que se presenta en las salas de chat de los videojuegos y otros espacios virtuales llamó la atención de las autoridades. En especial porque representa un riesgo para los menores de edad. Si bien PlayStation y su ecosistema son menores en escala a comparación de plataformas como ROBLOX o Fortnite, es necesario garantizar condiciones de seguridad y buena convivencia.

De esta forma, solo resta esperar que, como usuario de PlayStation, recibas el correo donde se te informa de la aplicación de esta nueva medida de seguridad para que cumplas con el proceso.

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