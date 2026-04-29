¿PlayStation implementó un sistema DRM en juegos digitales? La medida antipiratería sería sólo temporal para evitar un exploit con los reembolsos

Ante el silencio de Sony sobre el tema, la comunidad se puso manos a la obra para intentar descifrar el misterio

Hace un par de días, PlayStation se vio envuelto en una enorme controversia después de que se descubriera que, aparentemente, implementó un sistema DRM que bloquea el acceso a los juegos digitales de PS4 y PS5 si se incumplen ciertas condiciones. Los reportes iniciales fueron muy pesimistas, y el silencio de la compañía sólo empeoró la situación.

Hay mucha incertidumbre sobre el tema debido a que Sony todavía no se pronuncia al respecto mediante un comunicado oficial. Mientras tanto, es la propia comunidad la que se puso manos a la obra para intentar descifrar cómo funcionan las nuevas medidas que tienen el potencial de afectar a los jugadores de consolas.

Aunque aún hay preguntas en el aire, los fans creen que finalmente descifraron en qué consiste el misterioso sistema DRM de PlayStation. A juzgar por los hallazgos, parece se trata de una medida antipiratería que pretende detener un exploit que permite a los hackers conseguir las licencias de los juegos al solicitar un reembolso.

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Supuesto sistema DRM de PlayStation desata la polémica

Durante el pasado fin de semana, la comunidad empezó a notar que algunas de sus compras digitales en PS4 y PS5 tenían un temporizador de 30 días. Todo parecía indicar que Sony puso en marcha una medida de comprobación online que obligaría a los jugadores de consolas a validar las licencias de sus juegos digitales.

En días posteriores, surgieron más casos que parecían indicar que, en efecto, se trataba de una práctica generalizada. Las herramientas DRM son muy controvertidas, pues despiertan seria preocupaciones en torno a la preservación y los derechos de los consumidores en materia de bienes digitales.

Muchos consideraron que PlayStation realizó un movimiento anticonsumidor. La situación empeoró cuando empezaron a surgir reportes contradictorios por parte de los asistentes automatizados de atención a clientes. Algunas respuestas del equipo técnico dejaron claro que estas medidas afectaban a todas las compras que se realizaron después de la actualización de marzo, mientras que otras negaron que existiera tal sistema en primer lugar.

Se creía que los jugadores debían conectarse a Internet una vez cada 30 días para verificar la licencia de sus juegos de PlayStation

Los días pasan y Sony sigue sin pronunciarse sobre el asunto en un comunicado oficial, lo que alimentó la teoría de que sólo se trataba de un error. Ante la falta de transparencia y comunicación, la comunidad llevó a cabo diversas pruebas en un intento de descifrar en qué consiste esta nueva iniciativa.

Uno de los hallazgos más interesantes proviene del usuario Andshrew, quien recurrió a los foros de ResetEra para compartir su descubrimiento. Esta persona tiene un PS4 modificado que utilizó para realizar algunos experimentos, y así llegó a la conclusión de que el sistema DRM es una medida temporal para evitar la piratería.

Así funcionarían las medidas antipiratería de PlayStation

El usuario adquirió un juego de PlayStation 4 el pasado 9 de abril y encendió su consola el 21 de abril. Durante ese periodo, se aplicó un temporizador de 30 días a su compra, incluso antes de la instalación. Cuando finalmente instaló el título el 25 de abril, la página de información mostraba que podía jugarlo durante 26 días más.

Lo interesante viene después, pues Andshrew descubrió que el temporizador desapareció por completo y que el videojuego pasó a ser válido por tiempo ilimitado, tal como sucede con los títulos adquiridos antes de que se implementara el sistema. Al final, transcurrieron 16 días para que la licencia pasara a ser permanente.

En resumen, la licencia de 30 días que se implementó para los juegos digitales de PS4 y PS5 parece ser temporal, pues luego se reemplaza por una licencia permanente después de un periodo de 14 días.

Según este usuario, PlayStation implementó el temporizador para evitar que los jugadores y hackers aprovechen un exploit del sistema de reembolsos de Sony, que permite solicitar una devolución automática si transcurren menos de 14 días desde la compra y si el juego en cuestión aún no se instala en el equipo.

Andshrew especula que algunas personas usaban una consola PS4 modificada para extraer las licencias que venían con los juegos y luego solicitar un reembolso sin instalarlos. En teoría, esta nueva medida de seguridad debería frenar esos esfuerzos. De cualquier forma, esto es mera especulación y deberemos esperar a que la compañía se pronuncie para obtener una respuesta oficial.

Pero cuéntanos, ¿qué opinas de esta situación? Déjanos leerte en los comentarios.

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