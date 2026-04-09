Pokémon Champions tuvo un estreno accidentado lleno de bugs y problemas de desempeño: desarrolladores prometen mejoras a los jugadores decepcionados con el free-to-play

La llegada de un nuevo juego de Pokémon siempre es motivo de emoción y alegría; sin embargo, sus últimos lanzamientos —con excepción de Pokémon Pokopia— también han estado acompañados de polémica. Una clara muestra de ello es Pokémon Champions, free-to-play que tuvo un lanzamiento accidentado en Nintendo Switch 2 y Switch.

El título competitivo debutó con una serie de bugs y problemas de desempeño que arruinaron la experiencia de muchos jugadores. Las redes sociales y los foros lo dejan claro: una gran parte de la comunidad está decepcionada con Pokémon Champions. Incluso, The Pokémon Works aceptó que necesita mejorar diversos apartados de su juego en futuras actualizaciones.

Por medio de un comunicado, el estudio ofreció disculpas a los jugadores y se comprometió a mejorar la versión del título para consolas. Está al tanto de los errores y las quejas de los fanáticos de la franquicia, así que ya trabaja en actualizaciones para pulir la experiencia de juego.

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Pokémon Champions tuvo un estreno decepcionante lleno de problemas

Desde sus orígenes, Pokémon ha tenido un lado competitivo. La mayoría de sus juegos apuestan por este componente que, sin duda, ha sido uno de los motivos detrás de su enorme éxito. Hay juegos, como Pokémon Stadium, que se enfocaron en explotar este apartado de la IP con mucho éxito. Por ello, un título como Pokémon Champions llamó tanto la atención de los fanáticos.

El título debutó esta semana en Switch 2 y Switch; sin embargo, generó más decepción que emoción entre la comunidad. Los jugadores tienen varias quejas sobre el título, como la falta de un componente PvE y el número limitado de criaturas en el lanzamiento, que actualmente asciende a poco más de 180 Pokémon.

Sumado a lo anterior, la comunidad está realmente molesta con Pokémon Champions por sus problemas de desempeño. Los usuarios de Switch se quejaron de caídas constantes en la tasa de cuadros, incluso en escenas con pocos personajes en pantalla. La cuestión es que este inconveniente también está presente en Switch 2.

El título tuvo un lanzamiento polémico en consolas

Parte de la comunidad le dio su voto de confianza a The Pokémon Works, pues cree que es sólo cuestión de esperar para que el título mejore y reciba nuevo contenido. Sin embargo, algunos jugadores no pueden creer que juegos como Cyberpunk 2077 puedan correr bien en Switch 2 mientras que Pokémon Champions decepciona con su desempeño.

Por otro lado, también se han reportado diversos bugs con Pokémon HOME, lo que impide transferir criaturas. También hay errores durante las batallas, en el uso de ciertas habilidades y en las descripciones tanto de objetos como de Pokémon. Ante esto, The Pokémon Works publicó un comunicado para ofrecer disculpas y prometer mejoras a los jugadores.

The Pokémon Works hará mejoras al título competitivo

Por medio de las redes sociales, el estudio aceptó que el lanzamiento de Pokémon Champions no fue el mejor. Conoce algunos de los problemas reportados por los jugadores y ya trabaja para solucionarlos. La versión del juego para Switch 2 y Switch recibirá una actualización para corregir algunas descripciones erróneas, que confundieron a los jugadores sobre los efectos de algunos objetos y el género de diversas criaturas.

También se arreglará el error que provocaba problemas con los efectos de Lightning Rod y con los turnos de los jugadores, en caso de que ambos megaevolucionen a sus criaturas. El estudio corregirá otros bugs que afectaban los combates y que, por lo tanto, arruinaban la experiencia competitiva.

La buena noticia es que The Pokémon Works ya corrigió los problemas con Pokémon HOME, así que los jugadores ya no deberían tener inconvenientes para transferir a sus criaturas favoritas. Por ahora, no hay información sobre una posible actualización para mejorar el desempeño y la tasa de cuadros por segundo de Pokémon Champions.

El título recibirá múltiples mejoras en los próximos días

“Seguiremos investigando otros problemas no mencionados anteriormente. Lamentamos sinceramente cualquier inconveniente que esto haya podido causar. Gracias por su continuo apoyo a Pokémon Champions“.

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