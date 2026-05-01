Pokémon shiny normalmente imposible de conseguir regresó a Pokémon GO, ¿cuándo aparecerá Meltan shiny en Pokémon GO y cómo encontrarlo?

The Pokémon Company poco a poco libera más Pokémon que antes no podían conseguirse o tenían candado shiny, y los jugadores pueden obtenerlos a su propio ritmo. Sin embargo, hay otros que si bien su rara forma ya se ha liberado es casi imposible de conseguir. Tal es el caso de Meltan, pero afortunadamente ya hay una oportunidad más de encontrarlo.

Meltan shiny es uno de los Pokémon shiny más difíciles de conseguir

Aunque debutó originalmente durante la Generación VII, Meltan no aparece en el mapa de Alola ni puede encontrarse en la región posterior Galar, sino que la única manera de encontrar a Meltan es por medio de Pokémon GO.

También es posible obtenerlo por medio de distribuciones de Pokémon HOME y en el DLC de Pokémon Legends: Z-A, pero estos ejemplares no pueden ser shiny, pues tienen candado y es imposible conseguir más de una unidad por cuenta o partida.

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¿Cómo funciona la Caja Misteriosa?

La única manera de farmear Meltan es en Pokémon GO a través de la Caja Misteriosa, que hace las veces de Incienso especial, puesto que al activarlo comienzan a aparecer Meltan, aproximadamente 1 por cada minuto.

En condiciones normales, todos los Meltan que aparecen de esta manera suelen ser normales, pues tienen candado shiny. La única forma de que aparezca su variante shiny es cuando hay eventos como el que se celebra actualmente en Pokémon GO, de ahí que esta especie sea una de las más elusivas, pues comparte este método de aparición con Gimmighoul Forma andante.

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¿Cuándo estará disponible Meltan shiny en Pokémon GO?

El evento en cuestión es Un acero resoluto y tiene como protagonista sobre todo a Orthworm, que marcará su debut en el título, pero la otra particularidad de esta celebración es que Meltan shiny podrá aparecer con ayuda de la Caja Misteriosa.

Para ponerlo en contexto, Meltan shiny debutó con un evento así en 2019 y desde entonces casi anualmente regresa (a excepción de 2022 y 2025), ofreciendo una oportunidad más de obtenerlo a todos los jugadores.

Aunque el evento habilita a Meltan shiny, no se asegura su aparición ni captura, ya que sólo alrededor 1 de cada 64 es shiny, de acuerdo con estimaciones de la comunidad. Durante la hora de efecto, la Caja Misteriosa hace aparecer a 60 Meltan, por lo que a lo largo de los días que quedan al evento (hasta el 4 de mayo a las 8:00 PM, hora local), hay elevadas probabilidades de que por lo menos consigas uno.

Meltan shiny ya está disponible otra vez en Pokémon GO, pero se irá muy pronto (imagen: Niantic)

Si la duración de la Caja Misteriosa se agota y no conseguiste ningún Meltan, no te desanimes, que al tratarse de un evento especial, el periodo de espera de la Caja Misteriosa —que usualmente es de 3 días—, se acortará a 1 día.

El tiempo de espera para usar otra Caja Misteriosa comienza justo cuando se agota su efecto, por lo que, en otras palabras, será posible activar la Caja Misteriosa 25 horas después de activar la anterior durante este evento. Algo que debes tomar en cuenta es que antes de poder activar la Caja Misteriosa, es necesario hacer una transferencia o envío de Pokémon GO a Pokémon HOME y repetirlo cuando quieras activar otra.

No está de más recordar que Meltan puede evolucionar a Melmetal, por lo que para completar la línea evolutiva shiny de tu Pokédex shiny viviente necesitarás 2 ejemplares y los 400 Caramelos Meltan para llevar a cabo la evolución. Dicho esto, te recomendamos megaevolucionar a un Pokémon de tipo Acero para que por cada Meltan (tipo Acero) capturado obtengas así más Caramelos.

¿Ya capturaste a Meltan shiny en Pokémon GO? Cuéntanos en los comentarios o en Discord.

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