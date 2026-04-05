Reaparecen juegos de Xbox 360 en la tienda de Microsoft: jugadores piensan que es el regreso de su reconocido programa de retrocompatibilidad

La compañía norteamericana destaca por mantener la vigencia comercial de los videojuegos en sus plataformas

Uno de los diferenciadores en la experiencia de juego en Xbox es su apoyo a la retrocompatibilidad. La vigencia comercial y la disponibilidad de juegos de generaciones pasadas son una tradición para la marca de Microsoft y Project Helix no será la excepción. Los esfuerzos más recientes cesaron en 2021 debido a problemas de licencias y técnicos, pero parece que pronto habrá cambios importantes pues algunos juegos de Xbox 360 que habían desaparecido en formato digital hicieron un regreso momentáneo a la tienda de Microsoft y los fans piensan que el programa de apoyo a juegos de antaño volverá pronto.

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El programa de retrocompatibilidad de Xbox es el mejor en su tipo

Reaparecen juegos de Xbox 360 en la tienda de Microsoft. ¿Es el regreso del programa de retrocompatibilidad?

De acuerdo con un reporte de la cuenta de X “Better xCloud”, algunos juegos de Xbox 360 que desaparecieron de la plataforma digital tras el cierre de la tienda de esa consola aparecieron por un momento en la actual tienda de Microsoft.

Los títulos en cuestión son: Aegis Wing, Prince of Persia: The Sands of Time, Mars: War Logs y Armed and Dangerous. En todos los casos, se trata de títulos que son imposibles de conseguir en formato digital por vía legal.

Estos, junto con varios videojuegos de Xbox 360 que no tienen soporte para actuales generaciones, quedaron en el limbo tras el cierre de la tienda de esa consola el 29 de julio de 2024. Los usuarios que ya los tenían agregados en su librería pueden descargarlos e instalarlos sin problema en dicho sistema, así como Xbox One y Xbox Series X|S. No es la misma situación para un usuario que desee adquirirlos en la actualidad.

El descubrimiento tuvo lugar por vía de minería de datos en el código de la tienda de Microsoft, la cual se actualiza constantemente con cada nuevo lanzamiento.

Aunque no hay nada oficial, cabe recordar que durante GDC 2026, Jason Ronald reveló que este mismo año, los jugadores de Xbox “tendrán nuevas y sorpresivas formas de jugar los títulos de antaño”.

Es por eso que la comunidad piensa que la repentina aparición de estos juegos en el código de la tienda de Microsoft es indicador de que el programa de retrocompatibilidad regresará por primera vez desde 2021.

This happened again, this time with Aegis Wing and Prince of Persia: The Sands of Time. What's happening 👀?



Meanwhile, Mars: War Logs (X360) got delisted unannounced. https://t.co/2eKp2ZnvvI pic.twitter.com/cwykCPFSFC — red // Better xCloud (@redphx) April 3, 2026

¿Por qué se suspendió el soporte para juegos de generaciones anteriores?

En 2021, y tras años de lograr la retrocompatibilidad de muchos juegos de Xbox y Xbox 360 para Xbox One y Xbox Series X|S, Microsoft anunció la suspensión de su programa.

La compañía señaló que enfrentó problemas a nivel de licencias y técnicos. No se trató de falta de capacidad, sino de los límites legales que existen en materia de derechos de autor y posesión legal de los videojuegos.

Editores o desarrolladores pueden decidir si su juego es compatible o prefieren lanzarlo en una versión para la plataforma actual y obligar a los jugadores a pasar por caja. Asimismo, la tecnología usada en su desarrollo no es de libre acceso y Xbox señaló que podía enfrentar problemas en caso de ir más allá.

Es por eso que no hay juegos retrocompatibles desde hace 5 años, pero la expectativa es que eso cambie a finales de 2026 con Microsoft retomando su reconocido programa que permite a los jugadores disfrutar de muchos juegos de consolas anteriores en sus sistemas de actual generación.

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