Red Dead Online celebra el Año Nuevo con premios exclusivos para cazarrecompensas

Descubre todo lo que podrás obtener en esta nueva incursión en el Viejo Oeste

¿Año Nuevo, vida nueva? No si se trata de Red Dead Online pues siempre es buen momento para regresar al Viejo Oeste y dar rienda suelta a esa faceta de forajido. 2026 ya comenzó y por supuesto que hay novedades en el componente en línea de Red Dead Redemption 2. Una de las actividades más emocionantes es ser cazarrecompensas y es momento de ir con todo por ese botín.

Año Nuevo inicia con todo en Red Dead Online

Red Dead Online arranca el año con una actualización pensada para los cazarrecompensas. Durante todo el mes, los jugadores recibirán recompensas por imponer la ley en la frontera. Si te dedicas a esto veras tu buena suerte con multiplicadores generosos, objetos cosméticos exclusivos y descuentos.

Entregar fugitivos normales otorga el triple de RDO$, XP y XP de rol, mientras que los fugitivos legendarios e infames duplican las ganancias de RDO$ y oro. Eso no es todo, ya que también hay triple de RDO$ y XP en los eventos de cazarrecompensas del Modo Libre, convirtiendo cada sesión en una oportunidad para subir de nivel y llenar los bolsillos.

Durante este mes se aplica un descuento de 5 lingotes de oro, tanto en la licencia estándar de cazarrecompensas como en la de prestigio. Además, los jugadores activos podrán desbloquear varias recompensas especiales simplemente por jugar y cumplir ciertos objetivos.

Entregar un fugitivo legendario permite conseguir los guanteletes Harshaw, mientras que los cazarrecompensas de nivel 25 o superior recibirán el abrigo Clairborn blanco con solo iniciar sesión. Participar en modos como Temporada de caza o Por un par de billetes desbloquea el amuleto de hastial.

Conoce el calendario semanal del componente en línea de Red Dead Redemption 2

¿Necesitas más incentivos para regresar al Viejo Oeste? A continuación, te compartimos las recompensas semanales que habrá con motivo de Año Nuevo:

Del 6 al 12 de enero : completa 3 misiones de fugitivos para obtener el mapa del tesoro de la orilla del San Luis

: completa 3 misiones de fugitivos para obtener el mapa del tesoro de la orilla del San Luis Del 13 al 19 de enero : supera todos tus desafíos diarios de cazarrecompensas para obtener 40% de descuento en un objeto de nivel competente o profesional del rol de cazarrecompensas

: supera todos tus desafíos diarios de cazarrecompensas para obtener 40% de descuento en un objeto de nivel competente o profesional del rol de cazarrecompensas Del 20 al 26 de enero : completa 3 misiones de cazarrecompensas para recibir 50% de descuento en un arma

: completa 3 misiones de cazarrecompensas para recibir 50% de descuento en un arma Del 27 de enero al 2 de febrero: los jugadores de nivel 50 o superior pueden iniciar sesión para recibir el abrigo Torranca beige

