Red Dead Redemption: Xbox ofrece rembolsos tras problemas de actualización del juego de Rockstar Games

Hace unas semanas, la polémica se generó en Xbox tras el lanzamiento de la version mejorada del clásico Red Dead Redemption. El plan original era que todo aquel jugador con una copia digital de Xbox 360 podía actualizar gratis a Xbox Series X|S. Sin embargo, un error impidió el update y, peor aún, mostró el juego con precio. Los jugadores más pacientes esperaron a que el problema se resolviera, pero hubo quienes entraron en pánico y compraron la nueva versión. Pese a ello, no hay de qué preocuparse, pues los rembolsos ya están llegando y tu dinero volverá a su lugar.

El problema de Red Dead Redemption en Xbox se está resolviendo de la mejor manera

Jugadores de Xbox reciben rembolsos tras comprar la versión mejorada de Red Dead Redemption

Tal parece que la tormenta se calmó por fin y los fans de Red Dead Redemption en Xbox que ya tenían una copia pueden disfrutar la versión mejorada sin problemas.

A lo largo de las últimas semanas, Rockstar Games y Microsoft trabajaron para que el sistema reconociera las cuentas de usuario con una copia digital de Xbox 360 en su librería. Esto permite actualizar gratis a la nueva versión.

Afortunadamente, también hay buenas noticias para quienes de forma desesperada pagaron por la actualización. Desde este fin de semana, jugadores en esa situación informaron en redes sociales y foros que recibieron un rembolso por parte de Xbox por concepto de lo que pagaron por Red Dead Redemption para Xbox Series X|S (vía Pure Xbox).

El mensaje de Microsoft refiere:

“Red Dead Redemption es gratis para quienes adquirieron una copia digital del juego original. Debido a esta situación, tu pago ha sido rembolsado”.

Es importante que estés al pendiente de la bandeja de mensajes en la interfaz de Xbox. Si hay una notificación encontrarás el aviso en el ícono de la campana. Ahí, Xbox te notificará sobre el regreso de tu dinero y lo mejor es que mantendrás la copia gratis del clásico de Rockstar Games para los Xbox de actual generación.

La versión mejorada de RDR cuesta $999 MXN si no cuentas con una copia digital de Xbox 360

¿Cómo actualizo gratis mi copia?

A finales de año, Rockstar Games lanzó la versión definitiva de Red Dead Redemption para consolas de actual generación. En el caso de Xbox, el proceso para tenerlo gratis es fácil y sencillo.

El primer paso, el más importante, es tener una copia digital de la versión original, en este caso de Xbox 360. Recuerda que el juego no salió de forma nativa en Xbox One y en esa consola se pudo jugar gracias a la retrocompatibilidad.

Si cuentas con dicha copia, al buscar la versión mejorada en la tienda de Xbox notarás que tiene el precio tachado. Esto confirma que la puedes obtener gratis y bastará con que la reclames para añadirla a tu cuenta.

Cabe mencionar que la resolución del problema que se generó en Xbox no ha terminado por parte de Rockstar Games. Es un proceso que ha llevado semanas. Si checas en la tienda y notas que todavía tiene precio, lo ideal es esperar hasta que se resuelva.

