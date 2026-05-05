Resident Evil: ¿Capcom planea retirar a Leon S. Kennedy? Director de Requiem asegura que podrían traerlo de vuelta cuando tenga 70 años

El protagonista de Resident Evil 2 y Resident Evil 4 es uno de los personajes más queridos de toda la franquicia

Uno de los puntos que más llamaba la atención de Resident Evil Requiem era ver a un Leon S. Kennedy cincuentón luchando contra una peligrosa amenaza en su regreso a Raccoon City. No obstante, ver a un Leon de mayor edad hizo que muchos pensaran que su fin se acerca pero, ¿es ese el plan de Capcom?

Advertencia: posibles spoilers de Resident Evil Requiem a continuación

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Puede haber Leon S. Kennedy para rato en Resident Evil

Muchos creyeron que Leon moriría en Resident Evil Requiem o que su retiro era inminente y que esta aventura sería pasarle la batuta a Grace Aschcroft. No obstante, el final del juego sugiere la posibilidad de que volvamos a ver a este héroe en una futura aventura, ya sea un contenido descargable o una nueva entrega de Resident Evil.

De hecho, Koshi Nakanishi, director de Resident Evil Requiem, recientemente aseguró que ve como una posibilidad real que volvamos a ver a Leon en su forma actual e incluso la posibilidad de que siga pateando traseros a sus 70 años.

“Creo que Leon es muy atractivo en su forma actual”, dijo Nakanishi en una entrevista con Eurogamer. “¿Y quién sabe? Podríamos traerlo de vuelta cuando tenga 70 y estoy seguro de que aún sería un gran personaje”.

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Un punto importante es que Nakanishi dejó bien en claro que no es una regla que tengan que envejecer a los personajes cada vez que sale un juego nuevo. Tampoco significa que quieran reemplazar a todos los veteranos con nuevos personajes.



“No es una regla estricta que cada vez que se nos ocurre un juego nuevo y decidimos lanzarlo aquí, tengamos que aumentar la edad de todos exactamente para que encaje o algo por el estilo”. [El equipo no] siente la necesidad de reemplazar [a sus rostros más reconocibles] con personajes más jóvenes… realmente no lo pensamos de esa manera”, explicó.

Resident Evil Requiem ha sido todo un éxito

Un punto importante es que Resident Evil Requiem es uno de los juegos más exitosos de toda la franquicia.

El nuevo juego de la legendaria franquicia de survival horror vendió más de 5 millones de copias a pocos días de su lanzamiento. Con esto, se ha convertido en uno de los 5 juegos más vendidos de la franquicia en Estados Unidos.

Eso no es todo, puesto que Resident Evil Requiem ha sido más que un éxito en ventas. Lo decimos puesto que fue bien recibido por la critica, posicionandose con un promedio de 89 en Metacritic.

Y a ti, ¿qué te pareció esta noticia? ¿Estás emocionado por ver a Leon en futuras experiencias de Resident Evil? Cuéntanos en los comentarios.

Resident Evil Requiem ya está disponible para PC, PlayStation 5, Xbox Series X y Nintendo Switch 2. Sigue este enlace para ver más noticias relacionadas con él.

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