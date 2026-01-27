Resident Evil Requiem no sufrirá los mismos problemas de RE6 y su director asegura que será tan bueno como el sushi

Resident Evil 6 apuntó hacia tantas direcciones, pero no cerró bien en ninguna. Hay quienes dicen que es un buen juego, pero un mal Resident Evil. Lo cierto es que se lanzó en un periodo donde Capcom no definía su camino a seguir. A 14 años de ese lanzamiento, estamos a un mes del debut de Resident Evil Requiem y la propuesta de combinación de estilos preocupa a los fans. Grace Ashcroft tendrá el Survival Horror, Leon S. Kennedy la acción, pero su director asegura que no caerán en los mismos errores.

ARTÍCULO: Resident Evil Requiem: quedamos a punto del paro cardiaco

Leon S. Kennedy se encargará de la acción

Resident Evil Requiem no repetirá errores del pasado y será tan bueno como el sushi

Durante una entrevista con Eurogamer, Koshi Nakanishi, director de Resident Evil Requiem, habló sobre la combinación de estilos en la nueva entrega de la franquicia.

El antecedente no es favorable, pues Resident Evil 6 combinó distintas propuestas y el resultado dividió las opiniones. Los fans no quieren que eso se repita y por eso hay incertidumbre sobre lo que sucederá en este nuevo capítulo.

Al respecto, el director aseguró que la nueva entrega no repetirá los errores del juego de 2012 en cuanto a la integración de múltiples protagonistas. En ese sentido, comparó el trabajo con la invención del sushi pues, asegura, la combinación de 2 estilos sean más que la simple suma de sus partes:

“Imagina que no existe el sushi. Si aún no se hubiera inventado, un amante del pescado solo querría comer sashimi, pescado crudo. Un amante del arroz solo querría arroz. Entonces alguien dice, mira, preparé esto, se llama sushi. Es pescado crudo sobre arroz. Imagina cómo te sentirías si fueras alguien a quien le encanta el arroz. ¿Para qué le pones pescado crudo a mi arroz? O si te gusta el sashimi, dirías que solo quieres eso ¿Por qué me arruinas el pescado con arroz? La idea es que, al combinarlos, sean más que la suma de sus partes”. Somos los inventores del sushi. Aunque creas que prefieres un estilo, el sabor de este juego proviene de la combinación de ambos. Les decimos: confíen en nosotros, ¡adelante! Atrévanse a dar el salto con nosotros y prueben este nuevo producto llamado sushi”.

Grace Ashcroft experimentará el Survival Horror

¿Por qué RE6 recibió tantas críticas?

La entrega de 2012 de la exitosa franquicia de Capcom apostó por combinar diferentes estilos de juego en un afán de complacer a distintos tipos de público. El resultado no fue el esperado.

Las secciones de terror corrieron a cargo de Leon, mientras que el elemento de acción militar fue de Chris Redfield. Jake Muller presentó una jugabilidad de tipo Arcade y con acción, mientras que Ada Wong ofreció un estilo experimental. Ninguna de las partes se integró a la perfección.

Por otra parte, los fans de antaño resintieron el enfoque hacia la acción vistosa y con elementos de película de Hollywood. Explosiones, grandes saltos, movimientos exagerados, fuerza desmedida en los protagonistas, etc.

A la par, consideraron que la historia daba saltos de un capítulo a otro que generaban más dudas que certidumbre. Pese a ello, y con todas las críticas en contra, fue uno de los juegos más vendidos de la saga y estuvo en la cima por varios años.

La entrega incómoda de Resident Evil

ENTÉRATE: Resident Evil 4 Remake iba a tener un prólogo protagonizado por Ashley Graham, pero fue eliminado: modder logra restaurarlo y hacerlo jugable

Recuerda que en este enlace encontrarás toda la información relacionada con la industria de los videojuegos y el entretenimiento.

Sigue con nosotros, en LEVEL UP.

Fuente