Resident Evil: Shinji Mikami quería que la franquicia se llamara Call of Death, Scream o Bloody Fear

Un documental oficial reveló detalles de la IP de zombies que cumplirá 30 años en 2026

Resident Evil es una de las franquicias icónicas de los videojuegos. En 2026 cumplirá 30 años y como toda IP relevante, cuenta con historias previas que muestran el proceso creativo y las ideas que había en su momento. Más allá de su valor como obra de gaming está sus detalles como producto comercial y el equipo original de Capcom enfrentó uno de los retos más difíciles: ponerle nombre. Recientemente, un documental reveló la lista de títulos que Shinji Mikami y otros desarrolladores tenían en mente.

NO TE LO PIERDAS: Netflix consideró comprar Electronic Arts antes de hacer su oferta millonaria por Warner Bros., según reporte

Biohazard debutó en 1996

Resident Evil pudo llamarse Call of Death, Scream o Bloody Fear

La cadena japonesa NHK estrenó un documental con motivo de los 30 años de Resident Evil (vía Genki en X). La franquicia de terror y zombies de Capcom es una de las más exitosas en la historia de la industria.

El material aborda el origen de la IP y el proceso que llevó a lo que recordamos como aquel lanzamiento de 1996. En ese entonces, el primer juego de la saga sorprendió al mundo con su propuesta de terror alejada de los títulos populares que había en la época.

Una parte poco conocida de su creación tiene que ver con los posibles nombres que se manejaron. Oficialmente, conocemos la IP como Biohazard en Japón y Resident Evil en Occidente, pero pudo ser diferente.

De acuerdo con el documental, Shinji Mikami y otros desarrolladores propusieron hasta 17 nombres, de los cuales se revelaron:

Death Shadow

Be Afraid

Strained

Hazard

Death Guide

Biohazard

Death Hazard

Death Bleed

Bloody Fear

Call of Death

Bio Slaughter

Scream

Death Limit

Finalmente, el productor Tokuro Fujiwara se decidió por Biohazard y el resto es historia.

The special Resident Evil documentary revealed a list of names Capcom were considering to call the series!



• Death Shadow

• Be Afraid

• Strained

• Hazard

• Death Guide

• Biohazard

• Death Hazard

• Death Bleed

• Bloody Fear

• Call of Death

• Bio Slaughter

• Scream

•… pic.twitter.com/9L1V2x2ekw — Genki✨ (@Genki_JPN) December 8, 2025

La franquicia de Capcom celebrará en grande su 30.° aniversario

Resident Evil tendrá una gran celebración por sus 30 años. De inicio, el 27 de febrero debutará Resident Evil Requiem, la novena entrega canónica y hay detalles que emocionan a los fans.

Sabemos que en alguna parte de la historia habrá que regresar a Raccoon City en busca de pistas sobre el desastre que provocó Umbrella Corporation. Esta versión de la ciudad caída en desgracia muestra el paso del tiempo y la destrucción causada por el arma nuclear con que el gobierno trató de ocultar todo.

A la par, se esperan anuncios relacionados con la IP y hay fans que desean una colección definitiva. Asimismo, hay esfuerzos por preservar las entregas originales, como lo hace GOG que tuvo que convencer a Capcom para que permitiera el relanzamiento de la trilogía original en PC para mostrar estos títulos a las nuevas generaciones.

ENTÉRATE: PS5 superó a Switch 2 en el Black Friday en EUA y NEX Playground, una consola para niños, vendió más que Xbox Series X|S

Recuerda que en este enlace encontrarás toda la información relacionada con la industria de los videojuegos y el entretenimiento.

Sigue con nosotros, en LEVEL UP.

Fuente