ROBLOX: jugadores de México y otros países deberán verificar su edad para chatear con otros usuarios y habrá grupos por edad para garantizar la seguridad

El proceso involucra una estimación facial usando la cámara de un dispositivo y la app de la plataforma

La ola de críticas, quejas e investigaciones en torno a la seguridad de los menores de edad en ROBLOX comienza a dar frutos. Los responsables de la plataforma de gaming anunciaron a finales de 2025 la implementación de un sistema de verificación de edad vía reconocimiento facial. El programa se aplicó en Australia, Nueva Zelanda y los Países Bajos con éxito y ahora está listo para el Resto del Mundo. En el caso de México y demás países del continente americano, ya hay fecha para que todos los jugadores cumplan con el requisito si quieren chatear con otros usuarios. ¿De qué se trata y cómo funciona? Te contamos a continuación.

La nueva medida de seguridad de ROBLOX

ROBLOX aplicará la estimación facial de edad como requisito para poder chatear con otros jugadores ¿Cómo funciona?

Por medio de un comunicado de prensa, Roblox Corporation anunció la llegada de su sistema de verificación de edad para los usuarios de ROBLOX en todo el mundo.

Este sistema funciona con una herramienta de reconocimiento y estimación de la edad del usuario a través de una cámara y dentro de los límites de la misma aplicación de gaming.

El objetivo de este sistema es mejorar la seguridad de la plataforma en cuanto a las interacciones entre los jugadores. Al estimar o comprobar la edad de cada jugador, será posible establecer grupos con edades similares para prevenir que adultos tengan algún tipo de comunicación con menores.

Al respecto, Matt Kauffman, director de seguridad, declaró:

“Al crear barreras proactivas basadas en la edad, podemos empoderar a los usuarios para que creen y conecten de maneras seguras y apropiadas”.

El comunicado indica que, en caso de querer participar en chat, el usuario de ROBLOX debe mostrar su rostro haciendo uso de la herramienta de la misma app en un proceso privado, rápido y seguro. Cabe mencionar que es un requisito obligatorio para poder chatear.

La compañía asegura que los datos están protegidos y solo servirán para verificación de edad. Una vez cumplido el requisito se eliminarán:

“Las imágenes y los videos obtenidos mediante la Estimación de Edad Facial son procesados de forma segura por nuestro proveedor, Persona, y se eliminan inmediatamente después del procesamiento”.

We’re committed to providing a safe place to play for all of our users, regardless of age. Starting today, our age check requirement to chat is rolling out globally wherever chat is available. Learn more: https://t.co/uoWivL8uKg pic.twitter.com/WpKPrgtuPO — Roblox (@Roblox) January 7, 2026

¿Cuándo iniciará la verificación y agrupación por edades en México y otros países de América?

De acuerdo con Roblox Corporation, el proceso de estimación facial para determinar la edad iniciará la próxima semana en México y demás países de América. Esto significa algún momento entre el 11 y el 17 de enero.

Aquellas personas que no quieran usar el sistema de cámara y estimación con su rostro podrán optar por el registro visual de una identificación oficial emitida por el gobierno de cada país. Para mayores de 18 años en México puede ser la credencial de elector (INE), pasaporte o licencia de conducir.

Una vez que los jugadores concluyan de forma exitosa el proceso, serán asignados a grupos de chat donde podrán interactuar con usuarios de edades similares.

El comunicado muestra la manera en que interactuará el chat de ROBLOX mediante los grupos de edad:

Verificación por edad en ROBLOX

