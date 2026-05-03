Saros celebra su debut con regalos para los jugadores de PS4 y PS5, ¿cómo reclamar las recompensas gratuitas?

El aclamado título de Housemarque es actualmente uno de los lanzamientos mejor calificados de 2026 hasta la fecha

La segunda mitad de 2026 luce muy prometedora, pero en los meses recientes también presenciamos los lanzamientos de grandes títulos AAA y experiencias independientes que ya se perfilan para figurar en las listas de favoritos de muchos fans. Y sin lugar a dudas, Saros cumple con todas las papeletas para ser uno de los grandes éxitos del año.

El exclusivo de PlayStation 5 llegó a las tiendas oficialmente a finales de abril con una muy buena recepción por parte de la crítica especializada y los fanáticos. Para conmemorar su lanzamiento, los desarrolladores decidieron consentir a la comunidad con regalos especiales.

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Jugadores de PS5 pueden conseguir 6 avatares gratuitos de Saros

Algunos jugadores son demasiado jóvenes para saberlo, pero hubo una época en la que era posible comprar avatares en la PS Store para personalizar la cuenta. Con el cambio de generación, conseguir imágenes para darle un toque único y personal al perfil se volvió más difícil.

Para conmemorar el estreno de Saros, Sony lanzó un nuevo conjunto de avatares que ya está disponible. Los jugadores pueden conseguirlo totalmente gratis tanto en PS5 como en PS4, a pesar de que el videojuego de Housemarque brilla por su ausencia en la consola antigua.

Estos artículos de personalización están disponibles sin costo alguno, pues ni siquiera es necesario comprar el juego para reclamarlos. PlayStation tampoco proporcionó una fecha límite, pero lo mejor será aprovechar esta promoción cuanto antes.

Los jugadores de PS4 y PS5 pueden reclamar gratis 6 avatares temáticos de Saros, el nuevo exclusivo de PlayStation

Ahora bien, ¿cómo reclamar los avatares gratuitos de Saros? Es muy sencillo. Los fanáticos interesados sólo deben dirigirse a la PS Store y visitar la página del juego. Una vez allí, aparecerá un botón especial con la etiqueta “Invocar al Eclipse”. Al dar clic, el sitio se transformará y mostrará los códigos.

Una vez hecho eso, sólo debemos introducir la información pertinente en la sección “Canjear Código” de la tienda digital de PlayStation. El paquete incluye 6 imágenes, incluida una del protagonista: Arjun Devraj. El resto de avatares representan a los jefes del exclusivo de PS5.

Aquellos que deseen evitar la fatiga de visitar la página del juego en la PS Store, pueden escribir directamente el código que corresponda a su región:

Norteamérica: BN5Q-7B28-G7ND

Europa, Australia y Nueva Zelanda: QLD2-2HD4-4NA2

Asia: T23N-MDCL-569D

Corea del Sur: ED22-899Q-69JN

Japón: HEKJ-925F-XG3M

Saros ya es uno de los mejores juegos de 2026

Debido a que Sony dejó de vender avatares en la PS Store, siempre se agradece que las compañías sorprendan a los jugadores con este tipo de iniciativas.

Saros debutó en exclusiva para PS5 el pasado 30 de abril de 2026, y se desconoce si algún día llegará a PC. En este momento, figura en el top 5 de los juegos mejor calificados del año hasta la fecha, sólo por detrás de Pokémon Pokopia, Resident Evil Requiem y Mewgenics.

Tal como ocurre en Returnal, el nuevo videojuego de Housemarque presenta una aventura de acción con elementos roguelike y bullet hell. En una entrevista con Level Up, el director creativo Gregory Louden y al jefe de arte Simone Silvestri nos explicaron que el equipo intentó hacer que la travesía de Arjun Devraj fuese más accesible, pero sin sacrificar profundidad.

De igual forma, los creativos del estudio de PlayStation nos comentaron que querían que Saros tuviera una historia más clara, aunque nos dejaron claro que el misterio aún juega un rol clave en la experiencia.

Con una puntuación de 87 en Metacritic, Saros se consolida como uno de los mejores juegos de 2026 hasta la fecha

Pero cuéntanos, ¿qué opinas de estos obsequios? ¿Cuál es tu avatar favorito de PS5? Déjanos leerte en los comentarios.

Encontrarás más información sobre Saros si visitas esta página.

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