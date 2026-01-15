Sonic the Hedgehog cumplirá 35 años y SEGA lo celebrará en grande con mucho contenido y eventos

El icónico erizo azul festejará más de 3 décadas de historia tras su llegada a la industria en 1991

La historia de Sonic the Hedgehog ha hecho honor al diseño de sus niveles: subidas y bajadas cual montaña rusa. Sin embargo, la última década ha sido muy buena para el icónico erizo azul de SEGA. Las películas han sido un éxito de taquilla y esto posicionó a la franquicia como una de las más importantes en la industria del entretenimiento. De ahí hacia los buenos resultados en los videojuegos hay un solo paso y cuando menos la IP está fuera de aquellos momentos oscuros que vivió. Justamente, parece que el tiempo es ideal para la importante celebración de este año, pues cumplirá 35 años y SEGA lo celebrará en grande.

Arte oficial de los 35 años de Sonic the Hedgehog

Sonic the Hedgehog celebra su 35. ° aniversario este año y SEGA comenzó con el festejo

Por medio de un comunicado de prensa, SEGA anunció el inició de los festejos por el 35. ° aniversario de Sonic the Hedgehog, su franquicia más importante.

El primer juego de la saga debutó en junio de 1991 en Estados Unidos y Europa, y meses después en Japón. Específicamente, el aniversario se cumplirá ese mes. Sin embargo, la compañía japonesa dedicará todo 2026 a su incansable mascota y la celebración será en grande con todo tipo de contenido y eventos.

Para comenzar, SEGA publicó un video conmemorativo que da cuenta de la historia de Sonic tras más de 3 décadas. Su nacimiento en el 2D, su paso al 3D, su llegada a otros medios como el cine y la televisión. El momento en que fue el personaje más cool de los 90 y la verdadera competencia de Super Mario de Nintendo.

Disfrútalo a continuación:

¿Qué sorpresas habrá para celebrar al erizo azul de SEGA durante todo el año?

El comunicado revela que los festejos de Sonic the Hedgehog se llevarán a cabo durante todo 2026. La promesa es que habrá todo tipo de contenidos digitales que celebrarán la historia del erizo azul durante 35 años y sus incursiones en distintos géneros, plataformas y medios de entretenimiento.

Asimismo, habrá eventos especiales que servirán como puntos de encuentro entre los fans de la franquicia. También habrá colaboraciones con marcas y tiendas para lanzar productos especiales limitados.

Por otra parte, SEGA anunció que habrá museos interactivos e incluso conciertos en directo. También se presentará un podcast narrativo que contará la historia de la IP.

Al respecto, Marcella Churchill, vicepresidenta de marketing de la marca SEGA/ATLUS en SEGA of America, declaró:

“Estamos muy orgullosos de celebrar los 35 años de nuestra querida franquicia Sonic con nuestros fans. Este hito no solo es un reflejo de nuestro pasado, sino también una mirada hacia el futuro, ya que seguimos innovando y creciendo. ¡Queremos unir a nuestra comunidad y crear experiencias memorables para todos nuestros fans a lo largo de 2026!”

