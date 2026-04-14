Sony comparte muy buenas noticias sobre las películas de The Legend of Zelda y Helldivers, ¿qué sabemos de las adaptaciones de Nintendo y PlayStation?

El cine basado en videojuegos está a todo lo que da y, en los próximos meses, tendremos nuevas adaptaciones que prometen sorprendernos en la pantalla grande. Sony Pictures tiene en sus manos algunas de las producciones más esperadas por los fanáticos de Nintendo y PlayStation: las cintas live-action de The Legend of Zelda y Helldivers.

Hay miles de fanáticos esperando ambos proyectos por obvias razones: son franquicias que han marcado su vida como jugadores, con aventuras que ahora esperan disfrutar en un nuevo formato. Durante CinemaCon 2026, Sony compartió una breve actualización de estas producciones. Si bien no hubo nuevo material de las cintas, en el evento se compartieron buenas noticias sobre su desarrollo.

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La película de The Legend of Zelda ya concluyó su rodaje

La llegada de The Legend of Zelda al cine es algo que los jugadores han esperado durante décadas. Gracias a una alianza entre Sony Pictures y Nintendo, las aventuras de Link por fin llegarán a la pantalla grande el próximo año. La cinta será protagonizada por Benjamin Evan Ainsworth y Bo Bragason, quienes darán vida al Héroe del tiempo y a la princesa Zelda, respectivamente.

La cinta iba a debutar originalmente el 26 de marzo de 2027, pero Nintendo la retrasó debido a problemas en su producción. Su desarrollo ha avanzado sin contratiempos desde entonces y recientemente alcanzó un hito muy importante: ya concluyó su rodaje. Gracias a varios reportes, sabemos que la adaptación se filmó en diversas locaciones de Nueva Zelanda, donde también se rodó parte de la trilogía de El Señor de los Anillos.

Otra célebre franquicia de Nintendo llegará a los cines el próximo año

Ahora que la película de The Legend of Zelda ya concluyó su rodaje, sus encargados trabajarán en la fase de posproducción y, de ser necesario, harán regrabaciones. Hace algunos meses, se filtraron videos de su rodaje y, al parecer, la actriz Dichen Lachman formará parte de su reparto.

La cinta es dirigida con Wes Ball y Shigeru Miyamoto se desempeña como productor ejecutivo. Luego del éxito de Super Mario Galaxy: La Película, se espera que Nintendo revele más detalles de la adaptación en los próximos meses. Su estreno sigue programado para el 7 de mato de 2027.

La adaptación de Helldivers avanza con paso firme

Otra adaptación que ha generado altas expectativas es la de Helldivers, que estará basada en la franquicia de Arrowhead Game Studios. El proyecto está en manos de Justin Lin, cineasta más conocido por su trabajo en Rápido y Furioso, Star Trek Beyond y Last Days. El guion está a cargo de Gary Dauberman, escritor conocido por populares películas de terror y Until Dawn, otra adaptación de PlayStation Productions.

Su elenco completo aún es un misterio, pero sabemos que estará encabezado por Jason Momoa, quien conquistó a los jugadores con su actuación en Una película de Minecraft. Durante CinemaCon 2026, Sony Pictures confirmó que Lin se reunió recientemente con desarrolladores de Arrowhead Game Studio. Luego de su escala en Suecia, también viajó a Nueva Zelanda para supervisar el inicio de la producción.

El director reveló que la película de Helldivers estará llena de sátira y momentos muy humanos. Considera que Momoa es el actor ideal para liderar esta combinación de elementos que se conjugarán en una brutal lucha contra alienígenas. La cinta estará lista para el 10 de noviembre de 2027.

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