Starfield fue un fracaso en PlayStation, pero su lanzamiento para Nintendo Switch 2 parece inminente

Una nueva filtración parece indicar que el criticado pero popular RPG de Bethesda está en camino a la consola híbrida

Starfield fue incapaz de cumplir con las expectativas más ambiciosas de la comunidad, pero aun así encontró un lugar especial en los corazones de muchos fanáticos. En caso de que una reciente filtración resulte ser verdad, parece que sólo es cuestión de tiempo para que una nueva audiencia pueda probarlo.

Lo que pasa es que un organismo de clasificación por edades presentó una versión del RPG para Nintendo Switch 2. Aunque Bethesda guarda silencio sobre el tema, este hallazgo se suma a la extensa lista de rumores y pruebas que indican que el título de rol podría llegar tarde o temprano a la consola híbrida.

El título de temática espacial debutó originalmente para Xbox Series X|S y PC en 2023 con una recepción mixta. Desde entonces, los fanáticos se han preguntado si el RPG podría dar el salto a otras consolas, sobre todo al considerar el reciente enfoque multiplataforma de Xbox.

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Starfield podría llegar a Nintendo Switch 2

Al final, Starfield llegó a PlayStation 5 a principios de abril de 2026, aunque el port debutó con numerosos problemas técnicos que sacaron canas verdes a los fanáticos. Naturalmente, ahora los jugadores se preguntan si es posible ver un relanzamiento para Nintendo Switch 2.

Desde hace meses circulan informes que señalan que el título de Bethesda está en camino a la consola de la compañía japonesa. Uno de los reportes más recientes provino del reconocido insider Shinobi602, quien afirmó que se pospuso el desarrollo de esa versión.

Por su parte, el informante NateTheHate señaló a mediados del mes pasado que el port para Nintendo Switch 2 sigue en desarrollo, pero enfrenta problemas importantes.

Starfield estaría en camino a Nintendo Switch 2, según la Junta de Información de Clasificación de Software de Entretenimiento de Taiwán

Deberemos esperar hasta que Bethesda confirme o desmienta estos rumores para tener más certeza sobre el asunto, pero esta semana surgió una nueva pista que, en efecto, apunta a que el lanzamiento de Starfield para la consola híbrida sigue en pie y es inminente.

Tal como descubrió por primera vez el medio Universo Nintendo (vía VGC), un supuesto port para Switch 2 del videojuego de ciencia ficción fue clasificado recientemente por la Junta de Información de Clasificación de Software de Entretenimiento de Taiwán. La página no incluye una potencial fecha de estreno ni otros detalles relevantes.

Si bien podría tratarse de un simple error o un malentendido, cabe la posibilidad de que el organismo haya filtrado la existencia de una nueva versión de Starfield.

Starfield habría tenido malas ventas en PS5, ¿podría ser diferente en la consola de Nintendo?

Bethesda ya lanzó Fallout 4: Anniversary Edition y The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered para Nintendo Switch 2, y se espera que el aclamado Indiana Jones and the Great Circle haga lo propio en mayo. Así pues, la compañía tiene historial con la nueva consola de la compañía nipona.

Dicho esto, ¿un port de Starfield es una prioridad? Es imposible saberlo, aunque los acontecimientos recientes ponen en duda el potencial de venta de la franquicia en otras plataformas.

Según datos de Alinea Analytics, el RPG de Bethesda tuvo un recibimiento mediocre en PlayStation 5. El analista Rhys Elliott afirma en su reporte que el título apenas vendió alrededor de 140,000 unidades en su primera semana en el ecosistema de Sony. Son números poco sorprendentes, sobre todo al tener en cuenta que se trata de uno de los lanzamientos AAA más importantes en la historia reciente de Microsoft.

Según reportes, Starfield fue un fracaso en PS5 y tuvo ventas mediocres

También hay dudas si Starfield podría funcionar correctamente en Nintendo Switch 2, especialmente al recordar que el port para PS5 debutó con numerosos problemas técnicos que provocaron crasheos y otros errores. La compañía reconoció estos inconvenientes y prometió una solución.

Pero cuéntanos, ¿crees que el juego llegará a la consola híbrida? Déjanos leerte en los comentarios.

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