Starfield remonta y encabeza la lista de los juegos más vendidos en Estados Unidos por primera vez desde 2023 gracias al port de PS5, pero su éxito aún se pone en duda

El videojuego de Bethesda generó suficiente ruido en PlayStation 5 como para volver a escalar en el top estadounidense

Starfield generó muchísimas expectativas en el periodo previo a su lanzamiento; no es para menos, pues se trata de la primera franquicia original de Bethesda en años. Tras una larga espera, finalmente llegó a PlayStation 5 junto a un par de actualizaciones de contenido, lo que le permitió remontar y escalar en la lista de lo más vendido.

Aunque parece que el RPG de ciencia ficción tuvo una recepción sólida en la consola de Sony, un reporte reciente pone en duda el éxito de esa versión. Pese a la incertidumbre, el juego presumió una de sus mejores semanas de ventas en Estados Unidos desde su lanzamiento original hace casi 3 años.

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Starfield es el juego más vendido en EUA por primera vez en años

Tras sufrir una serie de retrasos y ser blanco de críticas por un sector de la comunidad, Starfield finalmente llegó a las tiendas en 2023 para Xbox y PC. En aquel momento, se informó que alcanzó más de 6 millones de jugadores para el 6 de septiembre de ese año, lo que le permitió ser “el lanzamiento de un juego de Bethesda más grande de todos los tiempos”.

Lo anterior fue una hazaña loable, sobre todo al recordar que el RPG de temática especial fue un estreno de día 1 en Xbox Game Pass. Pero naturalmente, su ritmo de ventas disminuyó considerablemente con el paso de los días.

Ahora, el analista Mat Piscatella de Circana señaló a principios de esta semana que Starfield fue el videojuego más vendido en Estados Unidos durante la semana que finalizó el 11 de abril, un logro que engloba las ventas físicas y digitales.

Starfield fue el juego más vendido de Estados Unidos en la semana del estreno de su port para PlayStation 5

Tal como indica el experto, esta es la primera vez que el título lidera la lista de los títulos más populares en tierras estadounidenses desde la semana que terminó el 2 de septiembre de 2023. Naturalmente, este hito coincide con el lanzamiento de la versión para PlayStation 5 y el debut de una importante actualización gratuita.

Pese a que Starfield tuvo una segunda oportunidad para brillar, Mat Piscatella remarca que esa fue la cuarta semana con mayores ventas del juego en Estados Unidos desde su estreno original, superada obviamente por sus primeras 3 semanas en el mercado. El port para PS5 acaparó 95% de las ventas (sin considerar el contenido descargable).

¿Starfield en PS5 es un éxito?

Aunque es una hazaña diga de aplaudir, es innegable que el juego de Microsoft y Bethesda tuvo menos competencia en comparación con su debut original. En 2023, el título tuvo que luchar por la atención de los jugadores contra Baldur’s Gate 3, Mortal Kombat 1 y NBA 2k24, así como el DLC de Cyberpunk 2077.

Aunque Starfield fue suficientemente popular como para liderar la lista de los juegos más vendidos en Estados Unidos a principios de este mes, aún se pone en duda el rendimiento de la versión para PlayStation 5. Según el analista Rhys Elliott de Alinea Analytics, la versión para la consola de Sony despachó 140,000 unidades.

A pesar de la incertidumbre, Piscatella señala que el RPG tuvo “un debut sólido para la versión de PS5”, aunque reconoce que deberemos esperar para ver si mantiene ese impulso en las próximas semanas. Tampoco ayudó el hecho de que el port para la consola de Sony debutó con numerosos problemas técnicos que arruinaron la experiencia para decenas de usuarios.

Starfield acaba de recibir Terran Armada, su más reciente actualización, en todas las plataformas

Mientras el futuro de la franquicia es un completo misterio, rumores recientes señalan que el título de exploración también está en camino a Nintendo Switch 2.

Pero cuéntanos, ¿probaste el juego de rol en PlayStation 5? Déjanos leerte en los comentarios.

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