Stop Killing Games: la Unión Europea responde a la iniciativa tras superar el millón de firmas. ¿Qué sigue en esta lucha contra las políticas de los editores de videojuegos?

La comunidad de jugadores en Europa quiere cambios sustanciales que garanticen la preservación y el futuro del gaming

La iniciativa Stop Killing Games continúa su avance y logró una meta muy importante ante la Unión Europea. Este movimiento en pro de los cambios a las políticas de editores de videojuegos que deciden cuándo y cómo desaparecen un título, cumplió con el número de firmas necesarias para llevar el tema ante las autoridades. Un gran paso, definitivamente, pero la lucha sigue y ya hay respuesta de la Comisión Europea al respecto e incluso un plazo para definir lo que sigue.

La Unión Europea reconoce el cumplimiento de firmas de la iniciativa Stop Killing Games

Este fin de semana se confirmó que Stop Killing Games logró las firmas necesarias para llevar su iniciativa ante las autoridades europeas. De acuerdo con información publicada por uno de sus miembros, se registraron 1,448,270 firmas de apoyo. De estas, 1,294,188 fueron validadas por la comisión encargada de su revisión.

Gracias a esta cifra, el movimiento cumplió con el proceso legal para que el tema se someta a revisión. La autoridad europea reconoce que el tema es de interés para los ciudadanos, en específico en su calidad de consumidores de videojuegos en busca de garantías para que los editores no deshabiliten un título debido a su dependencia a Internet.

Al respecto, se fijó un plazo de 6 meses para dar respuesta oficial:

“Tras su registro en junio de 2024, la iniciativa obtuvo 1,294,188 firmas validadas de apoyo de ciudadanos de la UE. Con esto alcanzó los umbrales requeridos en 24 Estados miembros, convirtiéndose en la 14ª iniciativa válida que será examinada por la Comisión. Según el reglamento, cuando la Comisión recibe una iniciativa válida con al menos 1 millón de declaraciones certificadas de apoyo, se debe iniciar un proceso de examen y emitir una respuesta en un plazo de 6 meses. Los organizadores de la iniciativa instan a la Comisión a introducir un requisito para que los editores que venden o licencien videojuegos en la UE dejen estos juegos en un estado funcional, para evitar que los editores deshabiliten los videojuegos remotamente. La Comisión tiene hasta el 27 de julio de 2026 para presentar su respuesta oficial, detallando las acciones que tiene intención de tomar. La Comisión se reunirá con los organizadores para debatir la iniciativa en detalle en las próximas semanas. A continuación, el Parlamento Europeo organizará una audiencia pública”.

We have a final signature count for the #StopKillingGames European Citizens' Initiative: 1,294,188 out of an original total of 1,448,270. An invalid rate of ~11%! Thank you all!@Moritz_Katzner has more info on reddit: https://t.co/Ftbe5nJOnY



More will be revealed soon! https://t.co/UNvYvrfxzH pic.twitter.com/A17IxhrUNX — Stop Killing Games Official (@StopKilingGames) January 24, 2026

¿Qué dicen las compañías sobre esta iniciativa?

La iniciativa Stop Killin Games no es del agrado de las compañías de videojuegos. La organización Video Games Europe que representa los intereses de varias empresas de gaming, reconoció que no hay derechos de propiedad para el usuario pese a pagar por una copia digital o física.

De acuerdo con su perspectiva, esto tiene que ver con la protección de la propiedad intelectual. Esto, a su vez, permite fuertes inversiones en el sector y un dinamismo de producción y mercado que sustenta a la industria.

Por su parte, Ubisoft declaró ante inversionistas que su modelo de negocio incluye el soporte por muchos años para un videojuego. Este puede ir de 10 a 15 o más años. Sin embargo, Yves Guillemot, su director general, señaló que con el paso del tiempo las herramientas de soporte se vuelven obsoletas y lo mejor es lanzar una secuela, una nueva versión y desprenderse de la entrega original.

El directivo también señaló que son transparentes con el consumidor respecto a las condiciones de un juego dependiente de Internet y se avisa con tiempo antes de su cierre.

