Sujeto fingió ser un agente de ICE para robar un PlayStation: dueño de la consola lo enfrentó y consiguió que lo arrestaran

Un hombre de 35 años fingió ser agente del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE) para intentar robar un PlayStation en Beltzhoover, vecindario de Pittsburgh, Pensilvania. Las redadas contra migrantes se han endurecido durante la administración de Donald Trump, y el sujeto quiso aprovechar la situación para entrar a una casa y robar diversos electrodomésticos.

El hombre, identificado como William Arthur Gregory, no pudo cumplir su cometido, pues se llevó una sorpresa al ingresar de forma ilegal al hogar de una familia. El dueño de la consola, un joven de 17 años, lo confrontó y logró retenerlo hasta que la policía atendió su llamado de emergencia. Al final, el falso agente de ICE fue arrestado con éxito.

Hombre se hizo pasar por agente de ICE para robar un PlayStation

De acuerdo con el informe policial, William Arthur Gregory fingió ser una agente migratorio este fin de semana. Rondó por el vecindario de Beltzhoover hasta encontrar un objetivo para cometer su crimen. El hombre irrumpió a la casa de una familia y les ordenó presentar su documentación. Argumentó que era miembro de ICE y que necesitaba hacer una inspección.

Reportes recientes de CNN revelan que una directriz permite a agentes de ICE entrar en hogares sin una orden judicial, lo que viola los límites constitucionales de las investigaciones del gobierno de Estados Unidos. Todo indica que el falso agente de ICE aprovechó esta situación para entrar a la casa por una de las ventanas de la cocina.

Gregory se encontró con un joven de 17 años, quien le exigió presentar su placa o una credencial que lo identificara como agente de ICE. Ante esto, el hombre de 35 años amenazó a la víctima con una navaja de bolsillo. Le exigió que le entregara su PlayStation, sus controles, su celular y diversos electrodomésticos. El joven, claramente asustado, decidió enfrentar al invasor.

Hombre fingió ser agente de migración para cometer un robo

Joven salva su casa y su consola de un falso agente de ICE

Cuando el joven de 17 años se percató de que estaba ante un falso agente de ICE, no dudó en iniciar una pelea. De acuerdo con el reporte de la policía, el invasor recibió un puñetazo en la cara que lo dejó inconsciente. La víctima aprovechó para llamar a la policía, que rápidamente llegó al lugar para arrestar a Gregory.

Las autoridades encontraron al falso agente de ICE aún desplomado en el piso, por lo que no tuvieron problemas para detenerlo. La investigación posterior reveló que Gregory estaba borracho y, posiblemente, bajo el efecto de diversas sustancias. Asimismo, se descubrió que tenía varias órdenes de arresto pendientes por robos y otros delitos, como posesión ilegal de armas.

El sujeto fue acusado de robo e intimidación, por lo que permanecerá detenido en la cárcel de Allegheny. Los vecinos del lugar celebraron la valentía del joven, quien defendió su hogar y sus pertenencias, entre ellos su PlayStation.

El dueño de la consola salió ileso del incidente

