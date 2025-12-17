The Game Awards 2025 fue la edición más vista en la historia: el show de Geoff Keighley tuvo 171 millones de streams en vivo a nivel global

El evento sigue creciendo año con año y actualmente es de los más importantes del medio

The Game Awards se celebró por primera vez en 2014 y desde entonces su crecimiento no se detiene. Actualmente, es uno de los eventos de videojuegos más grandes a nivel mundial y esto va más allá de la percepción. Hoy, todo se puede medir y en el caso del show organizado por Geoff Keighley los datos hablan por sí solos. La edición 2025 rompió récords y ya es la más vista en toda la historia.

The Game Awards 2025 es la edición más exitosa hasta la fecha

The Game Awards 2025 fue la edición más vista en la historia de la premiación

Hace unos momentos, la cuenta oficial de Geoff Keighley en X reveló los datos de alcance de The Game Awards 2025. La edición de este año se celebró el pasado 11 de diciembre y fue un éxito.

De acuerdo con el productor, la audiencia creció 11% en comparación con el evento del año pasado. Esta vez, The Game Awards 2025 se pudo ver a través de YouTube, Twitch, X, Amazon Prime, Facebook, Instagram, TikTok, Kick y otras plataformas. Parte del éxito que tiene el evento tiene que ver con su disponibilidad y accesibilidad en línea.

Luego, Keighley reveló que durante la premiación hubo más de 171 millones de streams en vivo a nivel global. Esto significa que 171 canales, creadores de contenido y demás miembros de la comunidad de Internet hicieron su propia transmisión a partir del evento original.

De la misma forma, se informó que hubo 23,000 streams compartidos de forma oficial en YouTube y Twitch, 50% más que el año pasado. En este caso, se trata de transmisiones oficiales que TGA comparte con sus socios para que tengan la fuente original que hace el stream del evento. Esto permite tener una transmisión con altos estándares de calidad y producción.

Thank you for making 2025 the most-watched #TheGameAwards ever.



📈 Viewership up 11% YoY

🌍 171M+ global livestreams of the full show

💬 Conversation on X up 12% YoY

🎥 23,000 co-streams on Twitch & YouTube (+50% YoY) pic.twitter.com/mTcdUT95ou — Geoff Keighley (@geoffkeighley) December 17, 2025

¿Quiénes han sido los ganadores de TGA desde su primera edición?

La industria de los videojuegos tiene diversas premiaciones y algunas anteceden a The Game Awards, como su antecesor directo Spike Video Game Awards.

Sin embargo, y para motivos prácticos, se considera que el GOTY de TGA es el premio más importante del año. Es por eso que la lista inicia en 2014 y a continuación te compartimos todos los ganadores de Juego del Año en cada edición:

Dragon Age: Inquisition (2014)

The Witcher 3: Wild Hunt (2015)

Overwatch (2016)

The Legend of Zelda: Breath of the Wild (2017)

God of War (2018)

Sekiro: Shadows Die Twice (2019)

The Last of Us Part II (2020)

It Takes Two (2021)

ELDEN RING (2022)

Baldur’s Gate 3 (2023)

Astro Bot (2024)

Clair Obscur: Expedition 33 (2025)

