Luego del gran éxito que tuvo el primer proyecto de SHIFT UP en consolas, la compañía surcoreana anunció días atrás que prepara una nueva iteración de Stellar Blade, y hará que su protagonista sea mejor que EVE con ayuda de su otro juego.

Sin lugar a dudas, la apariencia del personaje principal del primer Stellar Blade, EVE, fue una parte esencial de su éxito mundial y la consolidación de la franquicia con apenas 1 iteración. EVE no será la protagonista de nuevo, sino que se dará lugar a Evie, y las inevitables comparaciones de los fans no se hicieron esperar.

Evie intenará será mejor personaje que EVE

SHIFT UP también ya se pronunció al respecto y en una entrevista con Famitsu el fundador del estudio y director de la franquicia, Kim Hyung-tae, añadió que para Stellar Blade: BLOOD RAIN su no sólo quiere enfocarse en la apariencia de la protagonista, sino que su intención es convertir a Evie en un personaje que los jugadores amen en verdad.

Si bien el encanto físico de EVE atrajo a muchos jugadores a Stellar Blade, SHIFT UP recibió muchas críticas por lo plano que resulta el personaje, lo cual contribuye de alguna manera que la narrativa no sea la mejor. SHIFT UP está consciente de que la historia del juego original no es la mejor y ha asegurado en entrevistas que la secuela intentaría mejorarlas.

SHIFT UP mejorará Stellar Blade con ayuda de NIKKE

Hoy sabemos que Hyung-tae ya tiene un plan para conseguirlo: valerse de las lecciones aprendidas con en GODDESS OF VICTORY: NIKKE, el título gachapón del estudio que debutó a finales de 2022 y que destaca por ofrecer waifus con una narrativa inusualmente de calidad para un juego de este género.

“Al interactuar con los usuarios a través de GODDESS OF VICTORY: NIKKE, aprendimos valiosas lecciones sobre como construir relaciones con los personajes, y nos esforzamos por hacer de Evie un personaje verdaderamente cautivador”, expresó Hyung-tae.

El modelo gachapón del título no es tan agresivo, sino que es más bien conocido por su generosidad, pues SHIFT UP ofrece un montón de maneras de conseguir a los personajes que se unen al juego constantemente.

Stellar Blade quiere aprender de NIKKE el equilibrio entre fan service y buena narrativa

De hecho, uno de los principales ingresos del juego es la venta de skins o atuendos alternos premium para los personajes, que no aporta más que una apariencia estética nueva, nada de mejoras de estadísticas o impacto al gameplay (también ofrecen unos cuantos recursos útiles, pero en desde la perspectiva general del juego su impacto es despreciable).

Ciertamente, GODDESS OF VICTORY: NIKKE ha logrado formar una base de jugadores muy fieles que aman a sus personajes. De hecho, quieren tanto a los personajes que compran estos atuendos que no son nada baratos, ya que su precio es de $50 USD o $60 USD, como el más reciente que puedes ver abajo.

Así que no queda duda de que SHIFT UP ha hecho un gran trabajo para que los jugadores conecten con estos personajes a tal grado que estén dispuestos a comprar estos caros vestuarios.

Además, el título gachapón, dirigido por Yoo Hyung-seok, logra ofrecer fan service y buena historia en equilibrio, de forma que los jugadores satisfechos por el físico de los personajes, también buscan el desarrollo de los mismos y piden a SHIFT UP que lo haga por medio de animaciones, y la compañía les cumple.

Stellar Blade intentará tener mejores personajes con ayuda de NIKKE (imagen: SHIFT UP, Level Infinite, LEVEL UP)

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Stellar Blade está disponible en PlayStation 5 y PC. Puedes encontrar más noticias relacionadas con la serie si visitas esta página.

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