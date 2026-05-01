The Last of Us Online: jugadores hacen petición en Change.org para que Naughty Dog y PlayStation salven el título cancelado

Los fanáticos de la franquicia creen que es el momento de una nueva experiencia multijugador

Factions demostró el potencial que The Last of Us tenía en el terreno multijugador. Por ello, es normal saber que los fanáticos de la franquicia estaban bastante emocionados por The Last of Us Online. Sin embargo, PlayStation decidió cancelar el juego de Naughty Dog luego de su tropiezo con los juegos como servicio.

Sabemos que el desarrollo del título estaba prácticamente completo y que se canceló a 24 horas de su revelación oficial. Este episodio en la historia reciente de PlayStation decepcionó a muchos fans, quienes confiaban en el proyecto. Incluso, algunos desarrolladores de Naughty Dog aseguran que el título era muy bueno y que, sin duda, iba a cumplir con las expectativas de los jugadores.

La comunidad sigue molesta por la cancelación de The Last of Us Online, así que cientos de jugadores decidieron unir fuerzas para rescatar el proyecto. Esta semana, abrieron una petición en Change.org para que Naughty Dog y PlayStation salven el título tras su cancelación.

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Fans quieren rescatar The Last of Us Online

La cancelación de The Last of Us Online fue un duro golpe para muchos fans de la saga. Naughty Dog trabajó en el proyecto durante más de 6 años y se estima que completó 80% de su desarrollo. Al final, los directivos del prestigioso estudio de PlayStation decidieron frenar la marcha, cancelar el proyecto y volver a trabajar en títulos single-player.

A pesar de que no vimos avances del título, algunos jugadores están convencidos de que The Last of Us Online iba a ser sensacional. Por ello, hicieron un llamado a Naughty Dog, PlayStation y Sony para que revivan el proyecto. Por medio de una petición en Change.org, la comunidad habló del enorme potencial que tuvo Factions y de lo necesaria que es una nueva experiencia multijugador de la saga.

“A día de hoy, miles de jugadores son fervientes seguidores del modo multijugador Factions incluido en el The Last of Us original y en The Last of Us Remastered. Esta experiencia multijugador, que aprovechó de forma creativa la atmósfera y el icónico combate en tercera persona de la aclamada campaña para un jugador, ha forjado una sólida comunidad internacional desde su lanzamiento en 2013. Sin embargo, esta versión de Factions necesita urgentemente nuevo contenido y mantenimiento”.

Cientos de jugadores quieren que PlayStation reviva The Last of Us Online

El autor de la petición relata cómo se sintió muy emocionado al conocer los primeros detalles de The Last of Us Online. Sin embargo, todo se convirtió en decepción tras su cancelación. Cree que los fans están sedientos de más contenido para Factions o un nuevo título multijugador. Por ello, piensa que lo mejor es revivir el proyecto cancelado.

“Los juegos de disparos multijugador en tercera persona, tanto PvE como PvP, han demostrado ser inmensamente populares, evidenciando un mercado y una audiencia claros para una versión renovada y ampliada de Factions. Aprovechar estas tendencias podría revitalizar una franquicia tan aclamada y ofrecer una experiencia nueva e inolvidable a los fans del multijugador y de PlayStation. Instamos a Naughty Dog, Sony PlayStation y a todos los involucrados a cumplir su promesa de 2020 y lanzar el próximo capítulo de Factions online. Esto no solo honraría la dedicación y la pasión de una comunidad de fans comprometida, sino que también aprovecharía la evolución del mercado de los videojuegos, asegurando que The Last of Us siga siendo un referente en experiencias multijugador”.

La petición, que inició el pasado 30 de abril, ha reunido hasta ahora 763 firmas. Los jugadores tienen la esperanza de que PlayStation tome en cuenta sus comentarios para definir el futuro de la franquicia; sin embargo, este tipo de iniciativas rara vez tienen repercusiones.

Fans aún tienen esperanzas de que Naughty Dog ofrezca una nueva experiencia multijugador

¿Por qué Naughty Dog y PlayStation cancelaron el título?

PlayStation compró Bungie para impulsar su estrategia enfocada en los juegos como servicio. El estudio de Halo y Destiny se encargó de evaluar los desarrollos dentro de PlayStation Studios, incluyendo The Last of Us Online. A pesar de que varios creativos de Naughty Dog estaban convencidos del potencial del proyecto, las conclusiones de Bungie llevaron a su cancelación.

Algunos exdirectivos de PlayStation, como Shuhei Yoshida, han sido bastante críticos con la apuesta por los juegos como servicio. Consideran que la compañía se equivocó al hacer que estudios como Naughty Dog dedicarán años de trabajo a un proyecto multijugador.

El futuro de la franquicia es un misterio más allá de la nueva temporada de la serie live-action

Laura Fryer, veterana de Microsoft, considera que la cancelación de The Last of Us Online fue lo mejor, pues Naughty Dog no tenía el tamaño ni las capacidades para mantener vivo un juego como servicio durante años. También cree que el enfoque de PlayStation fue erróneo, pues tuvo que darse cuenta de lo inviable que era el proyecto desde su planeación.

Cualquier líder de estudio podría haber hecho los cálculos sobre lo que un equipo del tamaño de Naughty Dog podría sostener de forma realista. Podrían haber visto con bastante claridad que un estudio de la escala de Naughty Dog nunca podría mantener un juego como servicio”.

En esta página encontrarás todas las noticias relacionadas con The Last of Us.

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