Trailer de Fatal Fury supuestamente hecho con IA también habría indignado a devs del juego, según fuente

Miembros del equipo de desarrollo se habrían enterado del material horas antes de su publicación

Sigue siendo muy mal visto el uso de inteligencia artificial generativa para la creación de recursos para juegos, incluyendo material promocional como el que SNK usó para Fatal Fury: City of the Wolves que indignó a los fans y que tampoco habría caído bien a los mismísimos creadores del título.

El trailer de la Temporada 2 para nada pasó desapercibido, sino que rápidamente los fans señalaron supuesto uso de inteligencia artificial (IA) para la creación de secuencias animadas con estilo realista que desentonaban con resto del contenido enfocado en el gameplay.

Desarrolladores de Fatal Fury tampoco sabrían del trailer IA

Pues bien, en medio de la controversia el entusiasta de la escena de juegos de pelea y creador de contenido de YouTube Rooflemonger publicó un video en el que refiere que ni siquiera los propios responsables del proyecto estarían contentos con el trailer.

Según el también streamer canadiense, supo gracias a sus fuentes que algunos elementos del equipo se enteraron de que el avance de la Temporada 2 de Fatal Fury: City of the Wolves hecho con IA apenas horas antes de su publicación y, justo como los fans, “no estaban muy contentos con ello“.

Desarrolladores de Fatal Fury no estarían contentos con decisión de SNK (imagen: SNK)

No sería la primera vez que ocurre algo como esto, pues el youtuber recuerda el anuncio que hubo del juego en una edición de Wrestlemania y asegura que sabe de personas en SNK que ni siquiera tenían conocimiento de esta campaña promocional y estaban igual de sorprendidas que cualquier otra persona cuando vieron el evento.

Lo anterior hace sospechar que el equipo de mercadeo del juego no es la misma SNK, sino una entidad ajena no sólo al equipo de desarrollo, sino de la compañía en general, lo cual ciertamente no es muy extraño en la actualidad, pero no deja de cuestionarse la desconexión que hay al momento de llevar a cabo estas ideas que resultan polémicas.

No está de más recordarte que esta información es extraoficial y debes tomarla como tal.

Entérate: creadores de Stellar Blade hablaron a favor de la inteligencia artificial.

Desarrollador de Arika también cuestionó trailer SNK supuestamente hecho con IA

El trailer no sólo tomó por sorpresa a los desarrolladores del título de peleas y los fans, sino también al vicepresidente de la desarrolladora Arika, Ichirō Mihara, involucrado en múltiples títulos de franquicias reconocidas, como Kirby, Tetris, y que está colaborando con SNK en un nuevo juego.

“¿El trailer promocional de SNK no se siente… algo fuera de lugar?”, cuestionó el desarrollador en redes sociales. “¿Estará orientado a una audiencia internacional? Tal vez ese es el tono que deseaban, pero esa secuencia animada es un poco sospechosa, ¿cierto?”.

Por otro lado, hoy SNK compartió un nuevo trailer, pero ahora para la Legend Edition, que ofrecerá el juego base más los 2 Pases de Temporada y que estuvo libre de polémica al no incluir nada de IA a diferencia de su predecesor. Más abajo puedes verlo.

Por si te lo perdiste: tras escuchar a su novia, desarrollador canceló su juego hecho con inteligencia artificial.

¿Qué opinas de la decisión de SNK para promocionar Fatal Fury: City of the Wolves? Cuéntanos en los comentarios o en Discord.

