Un jugador japonés de 12 años dejará la escuela para ser profesional de Fortnite, todo con la aprobación de sus padres

Tarou, que también es streamer, quiere participar en la copa mundial del Battle Royale

Aunque la fiebre por los esports quedó atrás, las competencias profesionales de videojuegos más importantes continúan. Dedicarse por completo a esta actividad puede ser atractivo para algunos jugadores pues emula, de cierta forma, lo que sucede con distintos deportes alrededor del mundo. Ser un deportista profesional, tener fama y ganar dinero es un sueño para muchos, pero llegar a la cima no es nada fácil. Hay quien piensa que es necesario iniciar a temprana edad y recientemente un joven japonés de 12 años encendió el debate al anunciar que dejará la escuela para perseguir su sueño de ser profesional de Fortnite.

La Copa Mundial de Fortnite

Tarou, jugador de 12 años, dejará los estudios para ser profesional de los esports

Un reporte de South China Morning Post mostró la reciente polémica que tiene lugar en Japón pues un jugador de 12 años dejará la escuela ya que quiere ser competidor profesional de videojuegos.

Tarou, un joven japonés que también es streamer con 230,000 seguidores, causó revuelo al recordar que en febrero próximo no asistirá a la escuela secundaria. Su objetivo no es estudiar tradicionalmente, sino prepararse para ser un jugador profesional de Fortnite.

Al respecto, Tarou declaró:

“Este es el resultado de una conversación de un año con mi familia y mi colegio. Quiero crear un estilo de vida que me permita dedicarme seriamente a los esports, asegurando tiempo suficiente para dormir, hacer ejercicio y estudiar por mi cuenta”.

El objetivo del joven jugador es competir al más alto nivel de Fortnite. Desde su perspectiva, la escuela y su estructura de tiempo le impiden entrenar tal como lo necesita. Es por eso que prescindirá del esquema tradicional de enseñanza para manejar sus tiempos y mejorar su nivel en el gaming. Asimismo, Tarou considera que su decisión no es diferente de las que han tomado atletas profesionales en distintas disciplinas, quienes llevan un estricto régimen de entrenamiento desde muy jóvenes.

Apelando a una ambición competitiva, el menor expresó que desea estar al nivel de los mejores jugadores del Battle Royale y medirse con ellos en la Fortnite World Cup:

“Los mejores jugadores en estas competiciones están mejorando constantemente y si quiero alcanzarlos o superarlos, entrenar menos de 10 horas al día no será suficiente”.

Tarou, joven de 12 años que dejará la escuela tradicional para dedicarse a los esports (Imagen: South China Morning Post)

Sus padres lo apoyan y piensan que es lo mismo que si se dedicara a un deporte tradicional

Antes de que lo preguntes, la respuesta es sí, los padres de Tarou están de acuerdo en la decisión que tomó su hijo y lo apoyarán para que haga una carrera en los esports.

Al respecto, el padre del aspirante a profesional de 12 años, declaró:

“Los atletas tradicionales entrenan unas 5 horas al día, pero en el mundo de los videojuegos, los jugadores pueden entrenar entre 13 y 14 horas. Los principales candidatos en el servidor asiático suelen practicar entre 10 y 12 horas diarias, y lo han hecho de forma constante durante 5 o 6 años. Si tuviera que ir al colegio todos los días, estaría agotado después de clase. Sería imposible garantizar el tiempo de entrenamiento concentrado que necesita”.

