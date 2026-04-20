Un muy esperado remake de Assassin’s Creed ya tiene fecha de presentación: Ubisoft confirma el evento de su siguiente juego

Sabemos que Ubisoft no pasa por un buen momento, pero cuando la situación apremia es importante apoyarse en aquello que te hizo triunfar. En el caso de la compañía francesa de videojuegos, la franquicia Assassin’s Creed puede ser su lugar seguro y algunos de sus proyectos generan altas expectativas. Uno de ellos es Assassin’s Creed: Black Flag Resynced, remake de la aclamada entrega que debutó en 2013 con una atractiva temática de piratas.

Luego de una ola de rumores, especulaciones y filtraciones, ya hay fecha oficial para la presentación de este título. A continuación, te contamos los detalles.

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La primera imagen oficial de Assassin’s Creed: Black Flag Resynced

¿Cuándo será el evento de Assassin’s Creed: Black Flag Resynced y en dónde verlo?

Por medio de publicaciones en sus cuentas oficiales de redes sociales, Ubisoft reveló la fecha y hora de su transmisión especial dedicada al nuevo juego de Assassin’s Creed.

Se trata de la presentación oficial de Assassin’s Creed: Black Flag Resynced, remake de la entrega que debutó en 2013 protagonizada por Edward Kenway durante la edad de oro de los piratas.

De acuerdo con la información oficial, la presentación oficial de Assassin’s Creed: Black Flag Resynced se llevará a cabo el próximo jueves 23 de abril a las 10 AM, hora de la Ciudad de México. El evento se podrá ver a través del canal oficial de YouTube de la saga ingresando en la fecha y hora en este enlace.

Sabemos que ya lo sabes, pero ¿qué tal si te contamos algo más ahora? No te pierdas la presentación mundial de Assassin's Creed Black Flag Resynced el 23 de abril a las 10 am MX / 1:00 pm AR / 11:00 am COL / 12:00 pm CHL https://t.co/gymbtVpvj2 pic.twitter.com/6QAsUHEUuH — Ubisoft Latam (@UbisoftLatam) April 20, 2026

Pese a que hace unos días se filtró cierta información sobre el proyecto, Ubisoft lo tomó con humor. Las publicaciones se refieren al remake como el secreto a voces de la industria de los videojuegos. Algunas publicaciones en redes, como la de Ubisoft Latinoamérica, bromearon con lo que los jugadores ya saben de este título.

¿Por qué esta entrega es tan popular y digna de un remake?

En 2024, se reveló que Ubisoft trabaja en distintos remakes de Assassin’s Creed. La franquicia cumplirá 20 años en 2027 y algunos de sus primeros juegos ya muestran el paso del tiempo en su versión original.

En ese sentido, Assassin’s Creed: Black Flag Resynced es el primer remake en su tipo y será el banderazo de salida para los siguientes proyectos. Hasta ahora, no se saben detalles específicos sobre esta entrega, pero se esperan mejoras notables en sus apartados gráfico, de audio y jugabilidad. Asimismo, hay expectativa por novedades en la historia y en las misiones pues, según Ubisoft, no se trata de una simple versión mejorada.

Esta presentación hace inevitable recordar por qué el juego original es tan popular. Assassin’s Creed IV: Black Flag destacó como un gran juego porque logró reinventar la fórmula de la saga al combinar el sigilo tradicional con una experiencia de mundo abierto centrada en la vida pirata.

Su ambientación en el Caribe del siglo XVIII, junto con un sistema naval profundo y adictivo, ofrecía una sensación de libertad poco común en la franquicia. Además, el protagonista Edward Kenway aportó una historia más humana y menos rígida, mientras que las actividades secundarias —como explorar islas, cazar tesoros o librar batallas en alta mar— mantenían al jugador constantemente entretenido, logrando un equilibrio muy sólido entre narrativa y jugabilidad.

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