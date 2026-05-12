Una de las franquicias deportivas más deseadas por los fans no regresará: el jefe de Take-Two aclara expectativas sobre sus proyectos en el género

El sello 2K ha sido referente de los juegos de deportes desde inicios de siglo

Todo fan de las franquicias deportivas en el gaming sabe lo que significa el sello 2K. A inicios de siglo, la competencia en el sector era abierta, sin tratos de exclusividad, y entregas como NFL 2K hicieron historia, en especial con el inicio del siglo XXI y lo que fue la propuesta alternativa y rebelde del SEGA Dreamcast.

Poco de eso queda ya, y los fans añoran que en algún momento 2K Sports tenga en sus manos la licencia de la NFL y la MLB. Sin embargo, el sueño es cada vez más lejano, tal como lo reveló el jefe de Take-Two Interactive.

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¿NFL 2K y MLB 2K volverán algún día?

Durante una entrevista con el periodista Stephen Totilo de GameFile, Strauss Zelnick, jefe de Take-Two Interactive, habló sobre las antiguas franquicias deportivas de 2K Sports.

Take-Two es dueño de 2K y su división de deportes, la cual mantiene los buenos resultados con franquicias como NBA 2K, WWE 2K y Top Spin. Aún con algunas polémicas, se reconoce que los juegos deportivos de la compañía son de la más alta calidad, algo que se remonta hacia su pasado.

En el caso del fútbol americano y el béisbol, Strauss Zelnick se mostró pesimista por el futuro de ambas posibilidades. En cuanto a NFL 2K, cuya última entrega fue ESPN NFL 2K5, señaló: “lo que esperábamos que se hiciera realidad creativamente no sucedió. Algunas de las cosas que intentamos hacer no funcionaron”.

Tras el lanzamiento de aquella entrega, hace más de 20 años, EA Sports logró un acuerdo de exclusividad con la NFL para Madden NFL y así se ha mantenido hasta la fecha.

Respecto a la MLB, el directivo recordó que hubo un acuerdo con las Ligas Mayores de 2006 a 2012 y se canceló tras los malos resultados financieros: “tuvimos una historia difícil con la MLB. No es ningún secreto que perdimos mucho dinero con ellos y no me gusta perder dinero”.

ESPN NFL 2K5 fue el último juego de fútbol americano de 2K Sports

¿Esta información apaga los rumores sobre nuevos juegos deportivos, como FIFA?

La postura de Take-Two Interactive ante el presente y futuro de sus videojuegos deportivos permite revisar lo que sucede en la actualidad. Distintos rumores aseguran que la compañía unirá fuerzas con la FIFA para competir contra EA Sports, pero no hay nada que sustente dicha información.

El mismo Strauss Zelnick señaló el año pasado que no tiene interés en hacer un videojuego de fútbol con licencias. La compañía está acostumbrada a tratar solo con una organización y que sus tratos incluyan la totalidad de licencias de equipos, jugadores y demás contenido. En el caso del fútbol, es necesario acordar con cada federación y cada país, tarea que el directivo considera poco atractiva.

Dicho esto, es casi un hecho que los años por venir verán las nuevas entregas de NBA 2K, WWE 2K y Top Spin, nada más. Respecto a las IP del pasado, se mantienen como un gran recuerdo para quienes lo vivieron.

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