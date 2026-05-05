Uno de los inversionistas más famosos de GameStop vendió todas sus acciones tras la oferta para la compra de eBay

Michael Burry no ve futuro en la adquisición y consideró la operación como riesgosa

Los años recientes han sido de adquisiciones importantes en el mundo de los negocios. La más reciente, incluso escandalosa, es la intención de compra de eBay, el famoso sitio de comercio en línea, por parte de GameStop, la cadena de tiendas de videojuegos y productos relacionados. Ayer, se confirmó una oferta de $55.5 mil millones de dólares, pero un movimiento importante en el mercado bursátil llamó la atención.

Michael Burry, el médico que se volvió millonario por sus inversiones en contra del sector inmobiliario en 2008, anunció la venta de la totalidad de sus acciones de GameStop. ¿La razón? No está de acuerdo con el negocio y considera que la operación es riesgosa.

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Michael Burry, uno de los inversionistas más famosos de GameStop

Michael Burry vende todas sus acciones de GameStop

A unas horas de que se confirma la oferta de compra de eBay por parte de GameStop, Michael Burry vendió todas sus acciones de la cadena de tiendas de videojuegos.

El inversionista fue uno de los principales beneficiados de aquel movimiento en corto de 2021 que llevó el precio de las acciones de la cadena hacia la cima. En 2019, Burry tenía 3 millones de acciones de la compañía, las cuales adquirió porque, en ese momento, consideró que estaba infravalorada.

De acuerdo con un reporte de CNBC, Michael Burry vendió el resto de sus acciones de GameStop (GME) el lunes por la noche. El inversionista no está de acuerdo con la adquisición de eBay.

Según su perspectiva, la oferta de GameStop rompe con su idea de inversión. Primero, porque se trata de una compañía pequeña, GameStop con valor de $12 mil millones de dólares, ofertando por eBay, una empresa más grande que vale $55 mil millones. Luego, consideró que para que la compra de lleve a cabo, es necesario que GameStop contraiga una gran deuda, o sea un alto apalancamiento que aumenta el riesgo de quiebra en caso de que las cosas salgan mal.

GameStop ofreció $55.5 mil millones de dólares por la compra de eBay

La adquisición de eBay, en las condiciones actuales, llevaría años para cubrir el pago de la deuda y los intereses

Posteriormente, Michael Burry detalló las razones por las que se bajó del barco financiero de GameStop antes de que se concrete la operación. El inversionista señaló que no cumple con las condiciones de su fórmula.

Primero, la relación entre EBITDA (beneficios brutos) y la deuda. En este caso, el pago de la deuda llevaría 7.7 años; para el inversionista, una operación que sea igual o mayor a 5 años es riesgosa.

En segundo lugar, mencionó su desacuerdo con la cobertura de intereses. En este caso, Burry considera que una cifra sana para cubrir los intereses es que una empresa gane 4 veces la cantidad requerida. Cualquier número inferior representa un riesgo. Según su análisis, GameStop gana menos de 4 veces lo que necesita para cubrir dichos intereses.

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