WWE 2K26 revela sus portadas inspiradas en las eras de Attitude y Monday Night War: The Undertaker, Stone Cold, The Rock y más estrellas confirmadas para la nueva entrega

La WWE nunca descansa y tampoco lo hace su franquicia de videojuegos. WWE 2K vive un buen momento tras un tropiezo hace años y la información sobre la entrega de este año ya aparece de forma oficial. Se sabe que la escena de la lucha libre tiene mucho que ver con el fan service y el título de 2026 dará un fuerte golpe a la nostalgia de los seguidores. Este fin de semana se revelaron las portadas de 2 de las ediciones que saldrán este año y hay buenas noticias para quienes siguieron las eras Attitude y Monday Night War a finales de los 90 e inicios del siglo XXI.

Revelan las portadas de WWE 2K26 inspiradas en Attitude y Monday Night War

El hype por WWE 2K26 ya comenzó y vaya que tanto la compañía de lucha libre como 2K Sports y Visual Concepts saben cómo causar expectativa. Este fin de semana, revelaron las 2 primeras portadas de la entrega de este año que son un guiño al pasado.

Se trata de las versiones Attitude Era Edition y Monday Night War Edition. Cada una representa un periodo que existió en la WWE durante la década de los 90 y ambas se consideran como momentos importantes que llevaron a este espectáculo deportivo a la cima.

En el caso de estas ediciones aparecen en portada:

Kane

The Undertaker

Stone Cold Steve Austin

Shawn Michaels

Triple H

The Rock

Kurt Angle

Stephanie McMahon

Chyna

Booker T

Hulk Hogan y más

¿Por qué estas eras son tan importantes para la WWE?

La WWE, antes WWF, ha pasado por distintos periodos y cada uno estuvo marcado por decisiones en cuanto al contenido y límites respecto al show en el ring y lo que se transmitía por TV.

La era Attitude existió de 1997 a 2002 y se caracterizó por una mayor apertura en cuanto a la violencia, el uso de lenguaje e incluso contenido para adultos. Este tipo de propuesta se alineó con las formas de consumo en Estados Unidos y otros mercados durante esa década.

En el caso de Monday Night War, existió durante el mismo periodo. Cada lunes, las principales estrellas de la empresa de lucha libre combatían en el ring, pero más allá de la calidad de cada duelo, la atención estaba en la naciente guerra por la audiencia con la promotora WCW. La competencia llevó a Vince McMahon y a Ted Turner a mejorar de forma considerable la calidad de sus productos, lo cual resultó en años de entretenimiento al más alto nivel.

Todavía no hay detalles sobre WWE 2K26, pero estas portadas anticipan que habrá mucho contenido nostálgico para quienes disfrutaron ese periodo, pero también para las nuevas generaciones interesadas en saber de él.

