¿Xbox aún quiere subir el precio de sus juegos tras intentar vender The Outer Worlds 2 por $80 USD? Directivo de la compañía habla de la monetización

Matt Booty, director de Xbox Game Studios, afirma que la empresa se enfoca en brindar satisfacción y valor al jugador

Nintendo abrió la Caja de Pandora al cobrar $80 USD por Mario Kart World, el título de lanzamiento del nuevo Switch 2. Xbox intentó seguir estos mismos pasos y anunció que subiría el precio de sus próximos proyectos first-party, pero cambió de opinión tras la reacción negativa de la comunidad.

Aunque al final no hubo un cambio de planes, los jugadores temen que Microsoft intente volver a incrementar el valor de los nuevos lanzamientos de cara al futuro. Al respecto, el directivo Matt Booty habló sobre la monetización y sugirió que aún evaluará su estrategia con respecto a los precios.

¿Los juegos de Xbox se volverán más caros?

Recientemente, Matt Booty, actual director de Xbox Game Studios, mantuvo una entrevista con la revista Variety en la que habló de diversos temas de interés: desde el éxito de los lanzamientos multiplataforma en PlayStation hasta la mala recepción de Call of Duty: Black Ops 7.

Durante la charla, también se abordó una cuestación muy controversial: el precio de los juegos. Recordemos que Microsoft intentó vender The Outer Worlds 2, el nuevo RPG de Obsidian Entertainment, por $80 USD. La comunidad recibió esta noticia con poco entusiasmo, como era de esperar.

Tras las críticas negativas, Xbox dio marcha atrás con sus planes al instante. Al final, el título de ciencia ficción se lanzó el 29 de octubre con un costo de $69.99 USD. Pero a pesar de la polémica, ¿Microsoft aún planea subir el precio de sus próximos lanzamientos? Matt Booty sugiere que la compañía todavía evalúa su estrategia de monetización.

The Outer Worlds 2 iba a costar $80 USD, pero Microsoft cambió de opinión y lo vendió $70 USD gracias a la reacción negativa de los jugadores

Para ser claros, el director de Xbox Game Studios confirma que, por ahora, no tienen actualizaciones de precio. Esto significa que los jugadores deben estar más tranquilos, al menos por el futuro cercano; sin embargo, también afirmó que buscarán un equilibrio entre “conectar con la gente” y la necesidad de “mantener un negocio próspero”.

Matt Booty asegura que su enfoque principal es “ofrecer satisfacción y valor a los jugadores”, y prometió que siempre estarán atentos a “lo que la gente quiere”.

“Creo que habrá menos atención en el precio final de un título, porque la gente empieza a interactuar con los videojuegos de muchas maneras diferentes. Desde nuestra perspectiva, la monetización ocurre de muchísimas formas hoy en día. Así que escucharemos la retroalimentación de los fans y equilibraremos eso con la necesidad de mantener un negocio próspero. Pero por ahora, en lo que respecta al contenido, no tenemos actualizaciones sobre precios”.

Microsoft ya aplicó incrementos de precios

Aunque parece que actualmente no hay planes de subir el precio de los videojuegos first-party, lo cierto es que Microsoft ya tomó medidas para aumentar los ingresos. Y sí, esas acciones impactaron directamente en los bolsillos de los jugadores.

En primer lugar, el Xbox Series X|S se volvió más caro en Estados Unidos durante octubre de 2025 debido a un incremento que se aplicó por culpa del entorno macroeconómico. De igual forma, el servicio de suscripción Xbox Game Pass sufrió una reestructuración general que, pese a que introdujo nuevo contenido para los niveles más completos, derivó en un aumento de precio que entristeció a la comunidad.

Además, Matt Booty no dice textualmente que los precios nunca volverán a los $80 USD para los videojuegos propios de Xbox, aunque por el momento permanecerán en $70 USD.

Las consolas y los servicios de Xbox ya se volvieron más caros en los meses recientes

Pero cuéntanos, ¿crees que Microsoft u otras compañías podrían subir el precio? Déjanos leerte en los comentarios.

