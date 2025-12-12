Matt Booty promete que 2026 será un gran año para Xbox: el directivo confirmó el próximo evento de la marca y celebró el éxito de sus juegos en PlayStation

Matt Booty, presidente de contenido y estudios de Microsoft, considera que Xbox tuvo un buen 2025. Durante una entrevista reciente, destacó principalmente el éxito que sus juegos first-party tuvieron en el ecosistema de PlayStation. De forma inesperada, Xbox se convirtió en el distribuidor más exitoso en PS5 gracias a su estrategia multiplataforma.

El directivo está satisfecho con los resultados, y aseguró que Microsoft también está contento con los números. Por ello, reafirmó que continuarán con su estrategia multiplataforma sin dudarlo. Por otro lado, hizo la promesa que todos los jugadores estaban esperando: 2026 será un gran año para Xbox.

Matt Booty celebra el éxito de los juegos de Xbox en PlayStation

Desde principios de 2024, Microsoft se convirtió en uno de los distribuidores con mayor presencia en la tienda de PlayStation. Incluso, dominó las listas de títulos más vendidos por encima de Sony y PlayStation Studios. Esto gracias a la adquisición de importantes compañías, como Activision Blizzard y Bethesda. A la vez, su estrategia multiplataforma llevó importantes juegos de Xbox Game Studios a PS5.

Durante una charla con Variety, Matt Booty celebró el éxito de Xbox con su nueva estrategia. Reiteró que lanzarán más de sus juegos en las consolas de PlayStation y Nintendo. Booty considera que la buena acogida de sus juegos en la PlayStation Store es señal de que van por buen camino.

“Tuvimos un momento clave a principios del verano, de finales de abril a finales de junio, cuando 6 de los 10 mejores juegos de PlayStation eran nuestros juegos de Xbox. Lo considero una validación para los equipos, pero lo más importante es que es una oportunidad para que más jugadores interactúen con nuestro contenido y se adentren en nuestros mundos”.

Matt Booty considera que Xbox va por el camino correcto

El directivo se mostró especialmente emocionado por la próxima llegada de Halo a PS5, gracias al lanzamiento de Halo: Campaign Evolved, remake juego de la saga. Recordó la emoción que se sintió durante la revelación del título, que se llevó a cabo en Seattle, durante un importante evento competitivo de la saga.

“Estar presente durante el anuncio y ver la reacción es como estar en el corazón de la comunidad de Halo. Si estás en el centro de convenciones ese día, eres un enorme fan de Halo. Y hubo mucha emoción. Así que, insisto, desde el punto de vista de atraer a más gente a nuestro contenido, hacerlo más accesible y con más fans, estamos muy satisfechos con los resultados”.

El directivo está emocionado por la llegada de Halo a PlayStation

El directivo promete que 2026 será un gran año para Xbox

Durante la entrevista, Matt Booty afirmó que 2026 será “un año fantástico” para Xbox y sus jugadores. Anticipó sorpresas por el 25.° aniversario de la marca. También destacó celebraciones importantes relacionadas con los 40 años de Bethesda y los 35 años de Blizzard. Considera que 2026 será un año muy bueno para su ecosistema en general y para algunas de sus franquicias en particular.

“Para nosotros, este va a ser un año fantástico. Será el 25.º aniversario de Xbox. Se acercan franquicias nuestras que celebran aniversarios de décadas (…) Hemos anunciado cosas Halo Campaign Evolved que está por llegar, y tenemos muchas otras cosas de las que hablaremos pronto, que se lanzarán el año que viene. Así que va a ser un año excepcional para la marca y para que algunas de nuestras franquicias más importantes den a conocerse en la industria”.

Xbox tendrá importantes lanzamientos en 2026

Habrá un Xbox Developer Direct a principios de 2026

En cuanto a 2025, cree que todos en Xbox se esforzaron para cumplir “con la promesa de la hoja de ruta”. Destacó que tuvieron lanzamientos constantes y que fueron juegos con altos estándares de calidad.

Adelantó que ya trabajan en un Xbox Developer Direct para enero, que llegará con algunas sorpresas y cargado de contenido. Reveló que Fable y Forza Horizon 6 serán parte del programa.

“No puedo compartir exactamente qué habrá, pero tenemos mucho material que lanzaremos el año que viene. De hecho, normalmente el Dev Direct se centra en destacar las novedades del año que viene. Este año, tenemos más novedades de las que podemos incluir en un solo evento”.

Fuente