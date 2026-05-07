Xbox Game Pass: analista explica cuál fue el mayor error de Microsoft al diseñar su servicio de suscripción

Los servicios de suscripción llegaron para quedarse y, actualmente, son una de las tendencias más populares entre los jugadores; sin embargo, el paso del tiempo ha demostrado que mantener su modelo de negocios es todo un desafío. Xbox Game Pass es la muestra perfecta de cómo una gran oferta puede perder o recuperar una parte importante de su valor con pequeños cambios.

Mat Piscatella, director sénior y analista de videojuegos en Circana, cree que Microsoft ha dado pasos importantes para rescatar su servicio de la crisis. Considera que bajar los precios y sacar Call of Duty de los lanzamientos de día 1 fueron buenas decisiones. Sin embargo, alertó sobre otro problema de fondo que está presente desde el lanzamiento del servicio y que podría condenarlo.

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Ofrecer Call of Duty sin costo en Xbox Game Pass fue una mala idea

Seguramente, Microsoft esperaba que la llegada de Call of Duty a Xbox Game Pass se tradujera en un aumento considerable de suscripciones. Lo que ocurrió es que la compañía recibió un balde de agua fría, pues ni la saga de Activision hizo que el servicio creciera exponencialmente en número de usuarios.

En declaraciones para The Game Business, Mat Piscatella celebró la reducción en los precios de Xbox Game Pass y también dijo que considera que dejar de ofrecer Call of Duty sin costo es una buena decisión, pues en realidad no marcó una diferencia relevante para el negocio de videojuegos de Microsoft. La franquicia no impulsó las ventas de hardware y ayudó moderadamente a incrementar el número de suscriptores del servicio.

“Tiene sentido retirar Call of Duty porque Call of Duty tuvo un impacto moderado en su lanzamiento, pero no tuvo un impacto significativo a largo plazo. No marcó ninguna diferencia en las ventas de hardware cuando llegó a Game Pass, al menos en Estados Unidos, así que retirarlo tiene mucho sentido, y hacerlo más asequible, también”.

El servicio no recibió el impulso esperado ni con Call of Duty

El analista tiene muchas dudas sobre el futuro de Xbox Game Pass, pues no está seguro de que la disminución en los precios se vaya a traducir en más suscriptores ni de si eso ayudará a mejorar los ingresos. Tampoco está seguro de lo que ocurrirá con Call of Duty, pues llevarlo al servicio canibalizó parte de sus ventas.

“Debería ayudar a aumentar el número de suscriptores, pero ¿contribuirá a incrementar los ingresos? ¿Es necesario? ¿Y qué impacto real tendrá en las ventas de Call of Duty? En mi opinión, el impacto de Game Pass en el volumen de ventas de Call of Duty fue mucho menor de lo que muchos creen. Creo que se está utilizando más como excusa que como justificación para el rendimiento del juego. Pero ya veremos. La prueba de fuego será durante estas navidades.”

El mayor error de Microsoft con el servicio

Phil Spencer y Satya Nadella tenían un objetivo en común: hacer que Xbox Game Pass tuviera 100 millones de suscriptores para 2030. Actualmente, el servicio ronda entre los 30 y 35 millones de usuarios, así que Microsoft está muy lejos de cumplir su cometido. Mat Piscatella piensa que el problema principal de Xbox Game Pass es que no ha logrado atraer la atención del público en general.

El analista explicó que la oferta del servicio es de mucho valor para los jugadores sedientos de todo tipo de experiencias. El desafío para Microsoft es que el jugador promedio y fan de Call of Duty quiere disfrutar pocas franquicias más, como los títulos deportivos de EA y Fortnite.

“Game Pass podría ser para ese jugador superdedicado que quiere probar de todo, mientras que el jugador promedio de Call of Duty juega Call of Duty, tal vez Madden, tal vez EA FC, y ya está. Eso es todo lo que les importa. Tal vez, Fortnite.”

El servicio ofrece variedad a un público comprometido con pocas franquicias

Piscatella insinuó que el mayor problema de Xbox Game Pass es que fue diseñado con una comunidad enorme de jugadores en mente, pero la realidad es que muchas personas sólo quieren tener acceso a un número muy reducido de sagas.

“Xbox intentó crear una gran plataforma para alcanzar la meta de 3000 millones de jugadores en todo el mundo de la que hablaba Phil Spencer. La mayoría de la gente no quería formar parte de ella. Ahora están intentando reposicionarse para ofrecer lo mejor a quienes realmente quieren jugar esos juegos. Esperemos que lo consigan”

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