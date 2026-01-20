Xbox Game Pass: Death Stranding, juegazos de Ninja Gaiden, Warhammer, Final Fantasy y aclamados indies llegarán pronto

Xbox Game Pass inició 2026 con destacados juegos para su catálogo. Microsoft quiere continuar con la buena racha, así que preparó títulos igual de llamativos para la segunda mitad de enero. La compañía reveló esta mañana los siguientes juegos que sumarán a Xbox Game Pass y PC Game Pass, con la sorpresa de que uno de los aclamados títulos de Hideo Kojima volverá a los servicios.

En cuestión de días, los jugadores también podrán usar su suscripción para disfrutar juegos muy llamativos de aclamadas franquicias, como Ninja Gaiden, Warhammer, Final Fantasy y más. Por si fuera poco, habrá nuevos títulos independientes que será difícil dejar pasar por su gran calidad.

No todas son buenas noticias, pues algunos juegos de Xbox Game Pass también tienen los días contados. Microsoft reveló los 7 títulos que desaparecerán del servicio para consolas y PC a finales de enero.

Death Stranding y más juegazos llegarán a Xbox Game Pass

A partir de hoy, los usuarios de Xbox Game Pass y PC Game Pass pueden disfrutar los últimos juegos de la primera oleada de novedades de enero. Esto significa que Resident Evil Village y MIO: Memories in Orbit ya están disponibles en ambos servicios. Lo interesante es que la segunda oleada de juegos de este mes también incluirá novedades muy interesantes.

El título más destacado de la lista es, sin duda, Death Stranding Director’s Cut, la versión definitiva del juego de Hideo Kojima. Estará disponible a partir de mañana para Xbox Series X|S, PC y el juego en la nube. Se podrá disfrutar con una suscripción Premium, Ultimate o con PC Game Pass.

El título de Hideo Kojima se podrá disfrutar de nuevo con una suscripción

Otros juegos que vale la pena tener en el radar son Ninja Gaiden Ragebound, la más reciente entrega de la saga que apuesta por una experiencia 2D con un atractivo estilo visual y un gameplay desafiante. También será posible disfrutar Warhammer 40,000: Space Marine II y Final Fantasy II con una suscripción.

Los indies para los próximos días están representados por Indika, The Talos Principle 2, Anno: Mutationem y más juegos que fueron aclamados tanto por la crítica como por los jugadores. Abajo está la lista completa de nuevos juegos con sus respectivas fechas de estreno en Xbox Game Pass.

Los juegos para Xbox Game Pass de la segunda mitad de enero y principios de febrero

Ultimate:

MIO: Memories in Orbit (ya disponible)

Indika (2 de febrero)

Premium:

Resident Evil Village (ya disponible)

Death Stranding Director’s Cut (21 de enero)

Ninja Gaiden Ragebound (21 de enero)

The Talos Principle 2 (27 de enero)

Anno: Mutationem (28 de enero)

Drop Duchy (28 de enero)

Warhammer 40,000: Space Marine II (29 de enero)

Final Fantasy II (3 de febrero)

PC:

Roadcraft (21 de enero)

MySims: Cozy Bundle (29 de enero)

¿Qué juegos desaparecerán pronto de Xbox Game Pass?

A finales de enero, Xbox Game Pass y PC Game Pass perderán 7 juegos. De la lista destacan títulos como Citizen Sleeper 2 Starward Vector, secuela que fue muy bien recibida. También queda poco tiempo para disfrutar Cataclismo, Starbound, Orcs Must Die! Deathtrap, Lonely Mountains Snow Riders y más.

Los suscriptores pueden aprovechar un descuento especial para añadir a su colección los juegos que desaparecerán pronto. Todos los títulos de la lista dejarán de estar disponibles el próximo 31 de enero.

Shady Part of Me (consolas, PC y nube)

Cataclismo (PC)

Starbound (consolas, PC y nube)

Lonely Mountains Snow Riders (consolas, PC y nube)

Paw Patrol World (consolas, PC y nube)

Citizen Sleeper 2 Starward Vector (consolas, PC y nube)

Orcs Must Die! Deathtrap (consolas, PC y nube)

