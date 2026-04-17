Xbox resolvió la polémica sobre las baterías en sus controles y Asha Sharma asegura que solo así se puede “ganar cada hora” de los jugadores

En ocasiones, un simple detalle puede ser muestra de que una situación está cambiando. En el caso de Xbox, la llegada de Asha Sharma en sustitución de Phil Spencer se perfila como un antes y un después para la marca de Microsoft. La ejecutiva trabaja de inmediato en los cambios que necesita el ecosistema de gaming en la previa a una nueva generación.

Sin embargo, no se reduce a eso, pues también hay un cambio de perspectiva. Por años, Microsoft acostumbró a los fans a hablar sobre miles de millones de dólares, adquisiciones, millones de horas de juego, etc. Sí, eso es importante, pero también lo es aquello que sucede en la base y para la nueva jefa del negocio de gaming una simple hora de juego es esencial.

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Asha Sharma felicita a Xbox por resolver la reciente polémica de las baterías en sus controles y reafirma su interés en procurar al jugador en todo momento

El periodista de The Verge, Tom Warren, compartió una comunicación interna firmada por Asha Sharma y dirigida hacia todas las áreas de Xbox. La ejecutiva reconoce las carencias y deficiencias de la marca en este momento, pero también destaca aquello que se hace correctamente.

Tal es el caso de la reciente polémica de las baterías en los controles de Xbox. Hace unos días, se hizo viral un escándalo relacionado con un lote de controles de Xbox que no incluían un par de baterías AA en el empaque. Por si no lo sabes, cada control oficial de Microsoft trae un par de pilas Energizer.

Sin embargo, en este caso se trató de un error de empaque y distribución, y los jugadores afectados no tardaron en criticar en redes y foros a la compañía. Afortunadamente, la respuesta llegó a tiempo y fue la idónea.

Xbox hizo llegar a los afectados baterías recargables a manera de compensación. No solo tienen resuelto el problema, tampoco tendrán que preocuparse por comprar pilas durante algunos años.

Al respecto, Asha Sharma felicitó al área de Xbox que se encargó de gestionar este problema y consideró que incluir la batería recargable como parte de la disculpa fue la solución correcta.

En ese sentido, la ejecutiva destacó que esa es la manera en que Xbox, y cualquier empresa de videojuegos, debe responder ante estas situaciones. Asha Sharma señaló que es un recordatorio de lo importante que es “ganar cada hora de juego” del usuario. Esta simple frase expone el cambio de enfoque en la nueva administración.

Ganar cada hora de juego: el cambio en la visión de Microsoft Gaming

El comunicado de Asha Sharma también se considera una muestra de los principios con los que busca refundar a Xbox para que gane relevancia en la industria de los videojuegos.

La directora de Microsoft Gaming expresó su preocupación por el estado de los cimientos del negocio de videojuegos. De ahí que hable de algo tan importante com ganar cada hora de juego del usuario, en especial en una era en que se compite ferozmente en la industria misma y contra otras formas de entretenimiento como las plataformas de video, el cine, la TV, la música, etc.

Aunque se trata de un problema menor, en comparación con otras que enfrentó la marca en el pasado, la comunidad piensa que, cuando menos hay capacidad de respuesta. Algunos recordaron aquel escándalo del “aro rojo de la muerte” de Xbox 360 y la manera en que Microsoft respondió de inmediato al cambiar sin costo todas las unidades defectuosas.

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