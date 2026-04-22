¿Xbox se rindió con su tienda para móviles? Asha Sharma responde y habla sobre los planes de Microsoft para ese sector

Rumores aseguran que la iniciativa no se hará realidad ante lo difícil que es competir contra Apple y Google

Uno de los planes más ambiciosos de Microsoft para su ecosistema de videojuegos es el lanzamiento de una tienda para móviles; algo como lo que ofrece Google con Play Store y Apple con App Store. Hasta ahora, se mantiene como un proyecto activo, pero hay un detalle. Sarah Bond, expresidenta de Xbox, aseguró que la tienda se lanzaría en julio de 2024 y pronto serán 2 años de ese anuncio.

Lo cierto es que, al día de hoy, no hay novedades e incluso los sitios y referencias oficiales de esta iniciativa fueron dados de baja. ¿La incursión de Xbox en este sector se canceló? Asha Sharma habló al respecto y puso fin a los rumores.

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¿La tienda de Xbox para móviles está muerta?

De acuerdo con un reporte de Jez Corden, periodista de Windows Central, la tienda de Xbox para móviles podría no hacerse realidad. Ya han pasado 2 años desde que se aseguró que estaba lista para ponerse a prueba, primero en PC y con beneficios para los usuarios.

Al mismo tiempo, se detectó que las URL que daban cuenta de este proyecto llevan a una pantalla de error 404, o sea que el contenido se retiró sin que la razón se hiciera pública.

Estos detalles dieron pie a la especulación sobre el ambicioso proyecto de Microsoft y Xbox. En especial tras los recientes cambios implementados por Asha Sharma, la nueva directora general de Microsoft Gaming. La ejecutiva reveló los primers detalles oficiales de Project Helix, criticó el modelo actual de Game Pass, hizo que bajara de precio, puso fin a la campaña “Esto es un Xbox” y más.

En ese contexto, se pensó que el mismo destino fue para la tienda de móviles de Microsoft y Xbox. Originalmente, este proyecto busca competir con plataformas como Play Store y App Store. Sin embargo, Microsoft reconoció lo difícil que era lidiar con las tiendas de Google y Apple en móviles, por lo que pensaron en lanzar la tienda primero en PC y analizar el mercado de dispositivos portátiles para tomar una decisión.

La compañía se apoyó en la adquisición de Activision Blizzard King y la propiedad de Candy Crush para dar ese paso. Sin embargo, no hay novedades, pero tal parece que el proyecto sigue vivo.

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Asha Sharma responde sobre lo que pasa con el ambicioso plan

Tras la publicación de este reporte, Asha Sharma respondió y explicó lo que sucede con la tienda de Xbox para móviles que debió entrar en operaciones en 2024.

La directora general de Microsoft Gaming reveló que la compañía presentó un recurso legal para garantizar condiciones ideales de competencia. Se sabe que Google y Apple son huesos duros de roer y no cederán tan fácil el duopolio que tienen el sector de móviles.

Al respecto, Asha Sharma declaró:

“Hace 3 semanas, presentamos un amicus curiae porque la competencia móvil aún importa y creemos que el futuro del juego debería ser más abierto. Aunque todavía estoy aprendiendo, la idea de una tienda móvil de Xbox no está muerta”.

Three weeks ago, we filed an amicus because mobile competition still matters and we believe the future of play should be more open. While I am still learning, the idea of an Xbox mobile store is not dead — Asha (@asha_shar) April 22, 2026

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