Los fans de James Bond tendrán que armarse de paciencia, pues 007 First Light no llegará a Nintendo Switch 2 cuando se esperaba. IO Interactive acaba de confirmar una noticia que cambia los planes para el lanzamiento de esta aventura.

La espera será considerable y, aunque todavía falta conocer el día exacto, el estudio ya dejó claro cuándo podremos disfrutar esta nueva historia de Bond en la consola híbrida.

El juego se retrasa varios meses

IO Interactive confirmó que la versión de 007 First Light para Nintendo Switch 2 se retrasó hasta marzo de 2027. Por ahora no existe una fecha específica, así que habrá que esperar para conocer el día exacto en que estará disponible.

La decisión tiene un motivo bastante concreto: el equipo necesita más tiempo para trabajar en el desempeño del juego en la consola. Ahora, el retraso podría darle al estudio la oportunidad de mejorar varios aspectos antes del lanzamiento.

No obstante, la compañía explicó en un comunicado publicado en X que entiende las ganas de los jugadores por conocer esta nueva versión del agente secreto:

“Sabemos que muchos de ustedes han estado esperando experimentar la reinterpretación del origen de Bond en Nintendo Switch 2 y apreciamos enormemente su entusiasmo. Para asegurarnos de ofrecer la calidad de experiencia que los jugadores esperan, hemos tomado la decisión de retrasar el lanzamiento hasta marzo de 2027, con la fecha exacta por comunicar más adelante.”

IO Interactive también aclaró que este tiempo adicional estará enfocado en mejorar la versión para la consola de Nintendo.

Today we would like to provide an update on the Nintendo Switch 2 release of 007 First Light.



We know many of you have been looking forward to experiencing Bond's reimagined origin story on Nintendo Switch 2, and we greatly appreciate your enthusiasm. To ensure we deliver the… — 007 First Light (@007GameIOI) September 15, 2026

El estudio quedó feliz con los comentarios del juego en gamescom

Curiosamente, el estudio también habló sobre la recepción que tuvo 007 First Light durante gamescom. Según IO Interactive, el equipo quedó encantado con los comentarios positivos que recibió el título durante el evento y considera que son una buena señal del progreso general de la aventura.

La compañía confirmó además que el mismo demo presentado en gamescom podrá jugarse durante el Tokyo Game Show de esta semana. Esto permitirá que los asistentes prueben directamente el juego mientras el equipo continúa trabajando en su versión final.

IO Interactive aseguró que compartirá más novedades cuando esté listo para hacerlo y agradeció a los jugadores por su paciencia, comprensión y apoyo. Así que toca esperar un poco más para conocer esta nueva versión del agente 007.

¿Crees que el retraso ayudará a que 007 First Light llegue en mejores condiciones a Nintendo Switch 2? ¿O consideras que marzo de 2027 es demasiado tiempo? Cuéntanos en los comentarios.

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