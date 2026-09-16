Las colaboraciones más extrañas suelen ser las que terminan llamando más la atención, y PowerWash Simulator 2 está a punto de demostrarlo. FuturLab confirmó un nuevo DLC que llevará su particular propuesta de limpieza a un escenario que pocos habrían imaginado.

El contenido llegará a finales de 2026, aunque el estudio no ha compartido una fecha exacta para su lanzamiento. La buena noticia es que ya se conocen algunos detalles.

Una colaboración que nadie esperaba

El nuevo contenido se llama Barbie Pack y, como su nombre lo indica, llevará el universo de Barbie al juego. Sí, leíste bien: ahora será posible tomar la hidrolavadora y comenzar a limpiar algunos de los escenarios más reconocibles de esta popular franquicia.

Kirsty Rigden, directora general de FuturLab, explicó que Barbie representa cosas diferentes para cada persona, desde recuerdos de la infancia hasta creatividad, color e imaginación:

“Barbie es una marca que significa algo diferente para casi todos, ya sean recuerdos de la infancia jugando con los juguetes o simplemente una apreciación por el color, la creatividad y la imaginación que Barbie representa. Eso hizo que esta colaboración fuera muy emocionante para nosotros”.

La ejecutiva agregó que el equipo disfrutó mucho llevar este mundo a PowerWash Simulator 2 y darle su propio giro relacionado con la limpieza a presión.

5 niveles para dejar todo reluciente

El DLC incluirá una aventura de limpieza con 5 niveles ambientados en Malibu, donde habrá que eliminar suciedad para descubrir las superficies de los distintos escenarios y accesorios de Barbie.

También habrá nuevas herramientas y accesorios para completar los trabajos. Entre ellos estará un kit para descenso con cuerda y una plataforma elevadora de tijera, que permitirán alcanzar lugares difíciles.

Además, el contenido tendrá opciones para jugar acompañado. Será posible disfrutar los niveles en pantalla dividida con un amigo o reunir hasta 4 jugadores mediante el modo Free Play.

¿Qué escenarios podremos limpiar?

La expansión permitirá visitar lugares inspirados en algunos de los elementos más conocidos de Barbie. Entre ellos estarán el DreamHouse y el Dream Camper, además de otros juguetes y accesorios que formarán parte de los nuevos trabajos.

Te recordamos que PowerWash Simulator 2 está disponible en Nintendo Switch 2, PlayStation 5, Xbox Series y PC. El Barbie Pack llegará a finales de 2026.

¿Te sorprendió esta colaboración? ¿Qué otra franquicia inesperada te gustaría ver en PowerWash Simulator 2? Cuéntanos en los comentarios.

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