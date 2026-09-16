Al igual que Mario Kart World y muchos otros juegos modernos, Sonic Racing: CrossWorlds sigue creciendo por medio de contenido postlanzamiento. El título en pocos días celebrará su 2.º aniversario y SEGA preparó una gran sorpresa para los jugadores que siguen disfrutando el título, pues permitirán controlar a la Bruja de Umbra.

Si bien ya sabíamos que Godzilla y Evangelion aparecerían en el título de carreras de SEGA gracias al anuncio en Summer Game Fest 2026, no habíamos podido ver a detalle los pilotos, las naves y demás contenido nuevo que se incluiría en estos DLC.

Pero en vísperas del Tokyo Game Show 2026 y el aniversario del juego, la compañía japonesa compartió un trailer en el que mostró a detalle los nuevos autos Godzilla Cruiser, King Ghidorah Coupe y Mothra Surf, inspirados en Godzilla.

Asimismo, se mostró el contenido de Neon Genesis Evangelion que aparecerá también como parte del contenido DLC del Pase de Temporada del Año 2 y que incluirá no sólo a Asuka y Rei como pilotos, sino también una pista temática de la franquicia: Tokyo-III y las naves EVA-01 (Test Type), EVA-00 (Proto Type) y EVA-02 (Production Model).

Podrás jugar con Bayonetta en Sonic Racing: CrossWorlds gratis

Pero lo que más sorprendió del avance es que SEGA incluyó una gran sorpresa, la inclusión de Bayonetta, que formará parte también del Año 2 del juego como piloto y lo mejor de todo es que será gratuito para todos aquellos que tengan cualquier edición del título.

Por lo visto, SEGA recordó que también es dueña de esta franquicia y que podría incluirla al que es hasta ahora su más grande crossover, protagonizado por Sonic. Llama la atención que justo días antes se reveló una colaboración de Bayonetta con Stellar Blade, que permitiría a los jugadores vestir a EVE como la despampanante Cereza.

En el más reciente video de Sonic Racing: CrossWorlds no sólo se hizo el anuncio de la próxima colaboración, sino que se mostró a la Bruja de Umbra en acción, además del nuevo vehículo inspirado en la saga: Butterfly Witch.

No se anticipó la fecha de lanzamiento, pero SEGA prometió mostrar más del contenido que está en camino a Sonic Racing: CrossWorlds durante el evento World Championship Finals, agendado para el próximo 9 de octubre.

Bayonetta será DLC gratuito de Sonic Racing: CrossWorlds (imagen: SEGA)

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