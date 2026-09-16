Si eres de los jugadores que acostumbra tener varios archivos de guardado, esta noticia podría hacerte levantar una ceja: Fire Emblem: Fortune’s Weave tendrá solamente un archivo de guardado disponible.

La decisión puede parecer extraña, sobre todo porque el juego contará con 4 protagonistas y permitirá avanzar por sus diferentes historias de manera simultánea. No obstante, los desarrolladores de Intelligent Systems y Nintendo explicaron que existe una razón concreta detrás de esta decisión.

¿Por qué habrá sólo un archivo de guardado en el juego?

En una nueva entrevista publicada por Nintendo, el director Toshiyuki Kusakihara y el productor asociado Kenta Nakanishi hablaron sobre el funcionamiento del sistema. Kusakihara explicó que la idea de que diferentes elementos terminen convergiendo en uno es parte fundamental de la historia y también de la jugabilidad:

“Queríamos crear un sistema donde nada de lo que los jugadores experimentaran se desperdiciara. Todo se conserva y, eventualmente, se une para formar un todo. En Fire Emblem: Fortune’s Weave, los jugadores pueden avanzar por varias rutas al mismo tiempo y repetir una misma ruta varias veces. Para asegurarnos de que ninguna de esas experiencias acumuladas se desperdiciara, sentimos que consolidarlo todo en un solo archivo de guardado era el mejor enfoque para este juego”.

Nakanishi reconoció que existen jugadores que prefieren tener varios archivos de guardado y aseguró que pertenece a ese grupo. Aun así, explicó que separar el progreso complicaría el funcionamiento del juego:

“Es difícil llevar un registro de cuánto han avanzado los jugadores en la historia de cada protagonista cuando ese progreso está repartido entre varios archivos de guardado”, comentó.

La entrega ofrecerá otras opciones para que los jugadores tengan la mejor experiencia

Debido a esta situación, el equipo diseñó otras herramientas para compensar esta decisión. El juego conservará datos desde el inicio de cada capítulo para cada protagonista, lo que permitirá regresar directamente a esos puntos.

Así, será posible repetir capítulos, revisar mapas, volver a disfrutar escenas específicas o intentar nuevamente determinadas batallas. La idea es que el único archivo de guardado funcione como un registro completo de todo lo que el jugador ha hecho.

Te recordamos que Fire Emblem: Fortune’s Weave será exclusivo de Nintendo Switch 2 y llegará el 17 de septiembre.

¿Qué opinas de que solamente exista un archivo de guardado en este juego? ¿Crees que las opciones para repetir contenido compensarán esta decisión? Cuéntanos en los comentarios.

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