Los fans de James Bond llevan meses esperando novedades sobre 007 First Light para Nintendo Switch 2, y por fin hay información importante. IO Interactive confirmó cuándo llegará esta versión y compartió un avance dedicado a mostrar cómo luce la aventura en la consola de Nintendo.

La espera todavía será larga, pero el anuncio también incluye un detalle que seguramente llamará la atención de quienes recuerdan las misiones del agente secreto en Nintendo 64.

¿Cuándo llegará 007 First Light a Nintendo Switch 2?

007 First Light estará disponible para Nintendo Switch 2 el 18 de marzo de 2027. Junto con la fecha, IO Interactive publicó un trailer que ofrece el primer vistazo más completo a esta versión del juego, después de que el pasado Nintendo Direct mostrara apenas unos segundos de gameplay.

El título contará una historia original sobre los primeros pasos de James Bond antes de convertirse en el legendario agente de MI6. La aventura comienza cuando un joven integrante de la tripulación naval realiza un acto heroico que le abre las puertas del recién reactivado programa Doble Cero.

Aquí puedes ver el trailer:

El nuevo James Bond tendrá una sorpresa para los fans de GoldenEye

La revelación también incluye un incentivo para quienes decidan reservar 007 First Light: un atuendo inspirado en GoldenEye 007, el clásico de Nintendo 64 que marcó a toda una generación de jugadores.

El traje recupera una referencia directa a una de las etapas más recordadas de James Bond en los videojuegos. Así, IO Interactive busca conectar esta nueva interpretación del espía con el legado que dejó su paso por las consolas de Nintendo.

Espionaje, acción y libertad para completar las misiones

Cabe mencionar que la propuesta combinará escenarios espectaculares, vehículos emblemáticos y secuencias cinematográficas con diferentes formas de afrontar cada objetivo. Los jugadores podrán infiltrarse con sigilo, utilizar dispositivos especiales, engañar a los guardias o recurrir a los puños y las armas cuando las cosas se compliquen.

Además, el juego incluirá modificadores para volver a jugar misiones favoritas y poner a prueba las habilidades de los aspirantes a agentes secretos.

¿Te emociona jugar esta nueva aventura de James Bond en Nintendo Switch 2? ¿Te gustaría que el traje de GoldenEye 007 fuera el primero de varios guiños a la historia de la franquicia? Cuéntanos en los comentarios.

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