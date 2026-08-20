Los juegos como servicio enfrentan más competencia que nunca, y ni siquiera las grandes franquicias tienen el éxito garantizado. 2XKO es un triste recordatorio de ello, pues lamentablemente fue incapaz de alcanzar una audiencia masiva y pronto dejará de recibir nuevos peleadores y demás contenido sustancial.

El título generó mucha expectativa en su anuncio original, pues prometía llevar el universo de League of Legends y las habilidades de sus campeones a una experiencia competitiva 2vs2. Tras una larga espera, este spin-off debutó oficialmente para la mayoría de las plataformas a inicios de 2026.

Tristemente, el proyecto de Riot Games fue un fracaso, pues estuvo lejos de cumplir con las metas financieras. En consecuencia, ya tiene los días contados. A través de un comunicado, el estudio confirmó el cese de soporte y reveló qué es lo que sucederá con este juego de lucha.

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2XKO fracasó y dejará de recibir nuevos luchadores en 2026

En febrero de 2026, aproximadamente un mes después del lanzamiento en PlayStation 5 y XBOX Series X|S, Riot Games reconoció que el spin-off de League of Legends tuvo un debut por debajo de las expectativas. En aquel momento, se confirmó el despido de aproximadamente 80 empleados.

Riot Games afirmó que aún estaba comprometido con el proyecto, pero parece que la situación simplemente no mejoró. Ahora, compartió la noticia que más temían los fanáticos de 2XKO.

A través de un extenso comunicado, la compañía confirmó que finalizará el desarrollo activo del videojuego de lucha en diciembre de 2026. Esto básicamente significa que se dejarán de lanzar novedades importantes, como nuevos luchadores, escenarios adicionales, skins para los personajes, etcétera.

2XKO es un free-to-play, lo que significa que los jugadores pueden descargarlo gratis en todas las plataformas. Pero claro, la experiencia está repleta de microtransacciones que permiten desbloquear peleadores, atuendos extra y otros artículos digitales para personalizar el perfil en línea.

Riot Games confirmó que todas las compras que se realizaron hasta hoy, 20 de agosto de 2026, serán reembolsadas a los jugadores en las próximas semanas. Además, confirmó que deshabilitará la opción de comprar Puntos KO, la moneda premium que se adquiría con dinero real.

Si bien 2XKO perderá soporte, los desarrolladores confirmaron que los servidores permanecerán activos más allá de 2026 en PC y consolas. Esto significa que los fanáticos aún podrán iniciar sesión y enfrentarse contra otros jugadores en batallas online y offline, aunque se eliminarán las partidas clasificatorias y se ajustará el sistema de emparejamiento.

Ahora bien, ¿por qué Riot Games abandonará el proyecto? En su comunicado, la compañía confirmó que, si bien muchos usuarios se animaron a probar el título, una cantidad considerable lo abandonaba poco después. Tras analizar diversas opciones, el equipo llegó a la conclusión de que el mejor camino a seguir era acabar el resto del contenido en producción y finalizar el desarrollo activo.

Riot Games confirma que 2XKO se quedará sin nuevo contenido a partir de 2026

“Para que quede bien claro: habríamos continuado con el desarrollo activo si hubiéramos visto algún futuro viable, pero 2XKO nos cuesta mucho más de lo que nos genera, y la participación se mantuvo relativamente estable a pesar de nuestras actualizaciones más importantes”, se lee en el post.

Riot Games lanzará los últimos luchadores de 2XKO en 2026

Aunque los fanáticos ya no deberían esperar más contenido sustancioso después de 2026, al menos los peleadores y el resto de novedades que se anunciaron previamente sí llegarán al free-to-play a lo largo de este año. Riot Games usó su comunicado para compartir su cronograma de futuras actualizaciones.

Según el anuncio oficial, 2XKO le dará la bienvenida a Lux, la Dama de la Luminosidad, el próximo 8 de septiembre de 2026. El estreno de esta peleadora coincidirá con el debut del parche 1.3.1, que también incluirá un paquete definitivo que contiene todos los aspectos, las variantes cromáticas de skins y los emotes de los peleadores. Dicho bundle se venderá por $40 USD.

El videojuego de peleas basado en el universo de League of Legends recibirá su última actualización de peso en octubre de 2026. Para ser más específicos, la versión 1.3.3 presentará a Samira, la campeona final; después de ella, ya no habrá nuevos peleadores en el roster.

La buena noticia es que todos los personajes, incluidos Lux y Samira, estarán disponibles sin costo para todos los jugadores.

Riot Games confirmó que, en caso de ser necesario, lanzará un parche adicional en diciembre para corregir errores técnicos. Desde aquí, los servidores de 2XKO permanecerán activos y el juego aún se podrá descargar gratis en PC, PS5 y XBOX Series X|S con normalidad.

Con respecto a la escena de esports, el estudio confirmó que la Serie Competitiva se mantendrá sin cambios hasta 2026 y prometió que aún apoyará a los jugadores y organizadores de torneos. El último evento competitivo oficial tendrá lugar en noviembre. Después de este año, la comunidad aún podrá organizar sus competencias online y presenciales, siempre y cuando cumplan con las directrices.

2XKO recibirá a Lux y Samira, los últimos personajes, en 2026

Pero cuéntanos, ¿eres fanático de este juego de lucha? ¿Crees que detener el soporte es una mala decisión? Déjanos leerte en los comentarios.

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