2XKO fue uno de los proyectos más accidentados y decepcionantes en la historia de los juegos de pelea, en especial por el largo tiempo de desarrollo y las altas expectativas que Riot tenía en este proyecto. A pesar de este mal trago, 2XKO tiene cimientos fuertes como un digno representante del género y logró conseguir una comunidad sólida que continúa jugando a pesar de que 2XKO dejará de recibir contenido y actualizaciones a partir de diciembre de 2026.

Para demostrar que el interés por el juego aún se mantiene latente en la comunidad de juegos de pelea, Tampa Never Sleeps (TNS) organizó un torneo abierto de 2XKO en el que se ofrecía un código gratis del Ultimate Bundle con valor de $40 USD para todos los participantes. Este paquete incluye todo el contenido de paga y gratuito desbloqueado, por ejemplo, el pack de Arcane que se ofrecía en su lanzamiento por $100 USD.

La única condición para obtener este regalo era seguir el protocolo de inscripción y jugar las partidas asignadas; en caso de ser desacalifcado por inasistencia, el código no sería entregado. Esta convocatoria causó gran revuelo en redes sociales y rápidamente se llenó con 600 participantes. A pesar de esto, muchos jugadores se quedaron fuera y, ante la alta demanda, el registro fue reabierto hasta alcanzar 1100 competidores. Fue así que el TNS #54 se convirtió en el torneo más grande de 2XKO hasta la fecha.

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2XKO rompe récords de participación con Tampa Never Sleeps

La convocatoria fue impulsada por TNS, una organización conocida por sus torneos y transmisiones dedicados a diferentes juegos de pelea. Como en el resto de torneos, el premio al top 3 se garantizó por medio de la plataforma matcherino. A través de esta plataforma se logró recaudar un premio de $4000 USD, dividido entre el top 8.

Sin embargo, el incentivo más llamativo llegó directamente del equipo de desarrollo de 2XKO con el bundle garantizado para todos los jugadores; esto motivó a cientos de participantes a instalar 2XKO nuevamente y competir sin la preocupación de aspirar a colarse en el top 8.

También era necesario vincular correctamente sus cuentas de Riot Games en Start.gg. La organización indicó que las recompensas se entregarían durante la semana posterior a la competencia.

Esta iniciativa convirtió el torneo en una oportunidad especialmente atractiva para quienes querían probar suerte en una competencia organizada, incluso si todavía no tenían experiencia en el circuito competitivo de 2XKO.

TNS #54 se convirtió en una fiesta de despedida para 2XKO

Al tratarse de un torneo abierto, muchos jugadores de todos los niveles se inscribieron al torneo. Esto incluye notavos, jugadores de alto nivel, jugadores profesionales y parte del equipo de desarrolladores de 2XKO. Entre los jugadores destacados pudimos ver a SonicFox, que compitió como dúo con Inzem, Diaphone en compañía de K7, además de Galladiated, jugador de Braum/VI que conquistó el CEO 2026 en contra de JakeyTheSnakey. En la lista también figuran Apologyman y Yohosie, rioters y personalidades de la comunidad de juegos de pelea.

Para finalizar esta larga jornada de despedida de 2XKO, Galladiated y JakeyTheSnakey compitieron nuevamente en la gran final, en donde JakeyTheSnakey se alzó con la victoria luego de ser resetado por Galladiated en una final cardiaca.

Con esta convocatoria, 2XKO consiguió una muestra importante del interés que existe alrededor del juego, que consolida como un gran representante del género que fue condenado al fracaso por las malas decisiones y las altas expectativas de Riot Games.

Cuéntanos, ¿qué opinas de este torneo? ¿Crees que 2XKO se merece una segunda oportunidad? No olvides dejar tu respuesta al final de esta noticia. Si quieres saber más sobre 2XKO y otros juegos de pelea, puedes visitar esta página.

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