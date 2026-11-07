Dragon Ball Super: Beerus tuvo un éxito sin precedentes y es uno de los animes más populares de la temporada. Esto debido a que mejoró la polémica producción de 2015, que debutó con serios problemas de ritmo y animación.

Los fans de Akira Toriyama están satisfechos con el reciente remake, al grado de que creen que otros animes de la franquicia también deben tener una versión actualizada y mejorada. En las redes sociales hay un debate sobre si el Dragon Ball original, que narra las aventuras de Goku niño, necesita un remake o, al menos, una remasterización.

Las opiniones están divididas, pues hay fans que creen que el primer Dragon Ball requiere urgentemente una nueva versión, pues la serie no envejeció muy bien. Sin embargo, hay otros fanáticos que prefieren la esencia que transmite la producción original y no quieren que Toei Animation “arruine” algo que tiene demasiado legado.

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¿El Dragon Ball original necesita un remake? Esto dicen sus fans

La cuenta de X conocida como Simplemente DB inició un interesante debate en las redes sociales. Un fan de Dragon Ball recordó lo épicas que eran las batallas de la serie original, sobre todo las que Goku niño disputó en el icónico Torneo de Artes Marciales. Ante esto, la comunidad empezó a debatir si la serie original también necesita un remake.

Simplemente DB considera que Dragon Ball “necesita algún remaster o remake a la brevedad”, pues “se siente increíblemente anticuada”. Desde su perspectiva, esto dificulta que las nuevas generaciones la disfruten a 40 años de su estreno originaol.

“Dragon Ball necesita algún remaster o remake en la brevedad de lo posible, la serie es muy buena, pero por obvias razones ya se siente increíblemente anticuada, es difícil que nueva gente entre y se sienta cómoda con una serie de hace 40 años por muy buena que sea”, afirmó la cuenta de redes sociales.

Esto puso sobre la mesa un intenso debate. Hay quienes están de acuerdo con Simplemente DB, pues creen que el Dragon Ball original tiene problemas técnicos y de ritmo que justifican un remake. Muchos recuerdan el ritmo lento de la serie y el relleno para ir a la par del manga.

Algunos de sus fans creen que una nueva versión ayudaría a corregir estos problemas y actualizar su aspecto visual para audiencias modernas. También piensan que un remake sería una forma de rescatar el enorme legado de la serie original y hacer que muchas más personas se enamoren de ella.

“Lo admito: no puedo con los primeros episodios. No se si es porque a veces ando cansado o qué pero para el segundo episodio me da un sueño de quejo de verlo”, explicó un fan.

Amantes de la franquicia creen que aprobarían un remake siempre y cuando la calidad de la animación sea una prioridad. Muchos consideran que los flashbacks que hubo en Dragon Ball Daima deben ser el estándar mínimo de calidad. Otros fans piensan que el anime sólo necesita una actualización visual, no cambios radicales ni menos episodios.

“Necesita un remake para que este en HD, no para que la serie tenga menos episodios para la generación TikTok”, afirmó otro fanático.

“Definitivamente un remake seria lo mejor. Pero por favor, que lo haga un estudio que anime bien de verdad. Los flashbacks de Daima deberian ser el minimo estandar de ese remakem y si no, que se lo den a Ufotable o algo por el estilo. Si no, prefiero que no lo hagan”, añadió otra persona.

Fanáticos de Dragon Ball creen que la serie original necesita un remake o una remasterización

Hay fans que prefieren que el Dragon Ball original no tenga un remake

La opinión de la comunidad está dividida, pues también hay fanáticos de Dragon Ball que prefieren que la serie original no tenga un remake. Los detractores de la idea desconfían de Toei Animation y creen que podría arruinar uno de los mejores animes de la historia.

Otros temen que una versión mejorada tenga mucha censura, y que reduzca el humor picante y los niveles de violencia de la serie. También hay temores de que el estilo de animación le quite parte de su esencia a Dragon Ball. La comunidad está convencida de que el verdadero problema son algunos fans, no la serie su antigüedad ni su ritmo.

“Le sacarían todo el humor picante y la violencia. No lo sé... Super ya nos demostró lo nefasto que puede resultar”, afirmó un fanático.

“La serie no tiene nada de malo , es la gente que necesita impact frames cada 2 segundos y luces o se aburren... deberían descontaminarse de los shots de dopamina de los tiktoks”, añadió otra persona no interesada en el remake.

Hay fanáticos que prefieren que la serie original no tenga una versión mejorada

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