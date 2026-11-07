Steam recibe cientos de juegos cada semana, pero curiosamente muchos títulos también desaparecen de la tienda de Valve. Un desarrollador anunció esta semana que eliminará para siempre uno de sus juegos de la plataforma y que, por motivos personales, no planea relanzarlo en el futuro. La buena noticia es que, antes de hacerlo, te dará una oportunidad de conseguirlo gratis.

Por medio de un comunicado, el creativo confirmó que su juego dejará de estar disponible en Steam este mes, por lo que quedan pocas semanas para reclamarlo sin costo. Si lo consigues antes de que desaparezca, podrás conservarlo en tu cuenta y disfrutarlo para siempre, aunque ya no recibirá nuevo contenido ni actualizaciones.

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Este juego de aniquilar extraterrestres está gratis en Steam, pero desaparecerá muy pronto

A finales de 2022, el estudio independiente Dreamer’s Anvil lanzó un juego en Steam inspirado en el fenómeno de avistamientos OVNI. Los extraterrestres están a punto de invadir la Tierra, así que deberás defender el planeta y salvar a la humanidad con artillería pesada.

Missile Input tuvo una recepción mixta en la plataforma de Valve, pues recibió reseñas mixtas por parte de los jugadores de PC. Luego de no conseguir los resultados esperados, su desarrollador principal decidió retirarlo de la tienda.

En un comunicado, Dreamer’s Anvil confirmó que Missile Input desaparecerá de Steam a finales de noviembre de este año. Los jugadores que lo reclamen gratis en estos días recibirán una copia que funcionará de forma indefinida.

Su creador reveló que tiene motivos personales para retirar el juego. Además, explicó que Missile Input se creó con herramientas que su estudio ya no utiliza, por lo que es difícil darle mantenimiento y lanzar nuevas actualizaciones para corregir errores.

“Missile Input se eliminará de la tienda de Steam a finales de noviembre de 2026. Tu copia del juego seguirá funcionando indefinidamente, al igual que las nuevas copias que adquieras antes de que el juego se retire de la tienda. No hay planes para actualizar el juego ni para volver a incluirlo en el futuro”, informó el estudio.

Para conseguir gratis el título, basta con que visites su página en Steam y des clic al botón jugar. Actualmente, el título se ofrece como free-to-play, así que cualquier usuario de la tienda puede añadirlo a su librería sin costo.

Missile Input estará disponible gratis en Steam hasta finales de noviembre

¿Qué ofrece Missile Input?

El título para PC te pondrá en los zapatos de Lucas Brazier, un especialista de misiles antiaéreos que colaborará con el Servicio Secreto de los Estados Unidos para detener la amenaza extraterrestre. Durante los últimos meses, los avistamientos OVNI se han disparado, así que tendrás que armarte de valor para salvar a la humanidad.

Missile Input usa la mecanografía como arma, así que tendrás que escribir ordenes para activar tu artillería e intentar derribar al mayor número de naves extraterrestres que aparezcan en el cielo. Podrás comprar arsenal más poderoso y misiles especiales para mejorar tu estrategia de combate y no dejar que los OVNIS lleguen a la Tierra.

Su jugabilidad cuestionará tu moralidad, pues deberás decidir si seguir las órdenes del Servicio Secreto. En tu aventura conocerás a 2 facciones diferentes, que podrás ayudar o destruir. Missile Input ofrece varios modos de juego además de su campaña, como modalidades Boss Rush y Supervivencia.

Prepárate para aniquilar extraterrestres y salvar a la Tierra en Missile Input

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