Dragon Ball Super: Beerus representará el regreso de la franquicia a la televisión tras más de 6 años de ausencia. Después de una larga espera, Toei Animation finalmente respondió la pregunta que todos los fanáticos se hacían: ¿cuándo debutará esta nueva versión del anime de 2015? La buena noticia es que el estreno oficial está muy cerca.

Fue a principios de 2026 cuando se llevaron a cabo los festejos del Dragon Ball Genkidamatsuri, un evento conmemorativo por el 40.° aniversario de la franquicia creada por el mangaka Akira Toriyama. Allí, se revelaron novedades relacionadas con futuros videojuegos y otras producciones.

Sin duda, una de las más grandes revelaciones fue la confirmación de un remake del anime de 2015. Ahora, más de 6 meses después, sus máximos responsables por fin compartieron más información sobre este nuevo proyecto, incluida la fecha de lanzamiento oficial.

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Dragon Ball Super: Beerus debutará en octubre de 2026 en TV y streaming

A principios de agosto, se confirmó que Dragon Ball Super: Beerus estaría presente en la próxima Comic-Con de New York, que se llevará a cabo del 8 al 11 de octubre. Eso aumentó las posibilidades de que el estreno tuviera lugar ese mismo mes. Afortunadamente, tuvimos que esperar poco para obtener una respuesta oficial.

El 2 de septiembre, Toei Animation puso fin a las dudas y confirmó que la nueva serie animada de la franquicia empezará a transmitirse el próximo 11 de octubre a las 23:15 PM, hora de Japón. El estreno tendrá lugar a través de la señal de la cadena televisiva Fuji TV en su país natal.

Lamentablemente, en este momento se desconoce la fecha de lanzamiento para México y otros países de Occidente; sin embargo, el adelanto en inglés que se compartió en YouTube confirma que Dragon Ball Super: Beerus también debutará en plataformas de streaming en algún punto de octubre.

Una vez más, tampoco se reveló en cuál servicio de streaming será posible ver los episodios del anime en nuestra región ni si el estreno será simultáneo; no obstante, el comunicado oficial para Japón confirma que el show se transmitirá a través de Prime Video y U-NEXT aproximadamente 30 minutos después de la transmisión original

El anuncio también señala que otros servicios de transmisión comenzarán a emitir los nuevos capítulos todos los jueves a las 00:15 AM, hora local. Eso sí, es probable que esta información únicamente corresponda al estreno en Japón, así que deberemos esperar para conocer cuándo y cómo debutará la serie animada en nuestro país.

Dragon Ball Super: Beerus adaptará todos los arcos del anime con mejor animación

En forma de comparación, Dragon Ball Daima, el último proyecto en el que participó Akira Toriyama, se estrenó el 11 de octubre de 2024 en todo el mundo a través de Crunchyroll, poco después de su debut en la TV japonesa. Mientras tanto, los suscriptores de Netflix y HBO Max tenían que esperar una semana para ver los capítulos de estreno.

De acuerdo con información oficial, se realizará un preestreno mundial del primer episodio del anime en la NYCC que se llevará a cabo en octubre.

Confirman el tema del opening y más información sobre Dragon Ball Super: Beerus

El anuncio oficial no revela cuántos episodios tendrá el remake del anime de 2015, pero rumores previos señalan que esta nueva etapa para la franquicia estará conformada por 20 capítulos. Aunque el nombre de la serie hace referencia a Bills, el más reciente adelanto confirmó que también veremos otras historias en el anime.

El nuevo adelanto de Dragon Ball Super: Beerus muestra escenas del arco de la Resurrección de Freezer, en el que el Emperador del Mal invade una vez más a la Tierra para vengarse de Goku. De igual forma, en algunos momentos podemos ver secuencias del Torneo de Champa, saga que introduce a personajes como Frost y Hit.

En lo que respecta a los ajustes narrativos, ya pudimos ver un cambio interesante. En el trailer, se muestra que Goku utilizará el Super Saiyajin God en su pelea contra Freezer, algo que nunca sucedió ni en la película ni en su adaptación al anime. Por otra parte, se confirmó el regreso del Super Saiyajin Blue Kaio-Ken, una transformación que brilla por su ausencia en el manga oficial de Toyotaro.

Deberemos esperar hasta el estreno del próximo 11 de octubre para conocer cuáles son las novedades de Dragon Ball Super: Beerus.

El trailer también revela la fecha técnica. En ese sentido, el diseño de personajes y la dirección del anime corrió por parte de Tadayoshi Yamamuro, mientras que la música fue responsabilidad de Norihito Sumitomo. Y sí, el remake está basado una vez más en el trabajo de Akira Toriyama.

Dragon Ball Super Beerus ya tiene fecha de estreno oficial: 11 octubre de 2026

Por último, se confirmó que Onogami del artista japonés Megatera・Zero será el tema que se escuchará en el opening, mientras que Kan Peki No Peki de VK Blanka será la canción del ending.

Pero cuéntanos, ¿te emociona el remake? Déjanos leerte en los comentarios.

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