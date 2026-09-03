Contrastes. Eso es lo que se piensa a partir de hoy a nivel corporativo sobre la carrera de Steve Ballmer. Los fans de Microsoft y XBOX lo conocen perfectamente pues fue jefe de la compañía y apoyó el desarrollo y lanzamiento de sus 2 primeras consolas.

Sin embargo, ambos tomaron caminos diferentes y el directivo pasó a la NBA como propietario de Los Angeles Clippers. Hoy, su paso por la liga quedó manchado por un escándalo salarial.

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La NBA suspende a Steve Ballmer, exjefe de Microsoft e impulsor de XBOX

Siempre es interesante saber qué pasó con los grandes directivos de las industrias de tecnología y videojuegos que han marcado a generaciones enteras. Está el caso de Peter Moore, quien fue parte de SEGA, lideró a XBOX durante la era del XBOX 360 y alcanzó la cima con Electronic Arts para después dedicarse al futbol y triunfar con el Liverpool FC.

Sin embargo, esta vez toca ir un poco más atrás con la figura de Steve Ballmer. El directivo fue jefe de Microsoft de 2000 a 2014 y en su momento fue el sucesor de Bill Gates, figura central de la compañía.

Durante su gestión impulsó el desarrollo y lanzamiento de las primeras consolas de la empresa que a la postre serían XBOX y XBOX 360. En años recientes, se unió a la NBA como propietario de Los Angeles Clippers, pero ahora está en medio de un escándalo.

La NBA cerró su investigación sobre violación de la política de tope salarial en contra de Los Angeles Clippers y donde destacan los nombres de Steve Ballmer como propietario del equipo y la estrella Kawhi Leonard. La organización fue sancionada con una multa millionaria y tendrá que entregar sus selecciones del draft de 2029 a 2033.

En el caso de Steve Ballmer, fue suspendido por un año de toda actividad relacionada con el equipo y la liga. La NBA determinó que el propietario y directivo usó la empresa Aspiration, de la cual es fuerte inversionista, para pagar $28 millones de dólares a Kawhi Leonard fuera de las condiciones que indicaba su contrato con los Clippers y así evitar el impuesto de lujo por pasar el tope salarial.

Per NBA: The Clippers shall forfeit five first-round draft picks, one in each of the 2029, 2030, 2031, 2032, and 2033 NBA Drafts.



Clippers owner Steve Ballmer is suspended from all league and team activities for one year for knowingly seeking to help Mr. Leonard obtain off-court… https://t.co/OhqXDEBirj — Shams Charania (@ShamsCharania) September 2, 2026

¿Por qué Steve Ballmer es importante en la historia de XBOX?

Steve Ballmer fue una figura clave para XBOX durante su etapa como director general de Microsoft, de 2000 a 2014. Asumió el cargo justo cuando Microsoft preparaba su entrada al mercado de las consolas. Aunque Bill Gates fue quien presentó públicamente XBOX en 2001, Ballmer era el máximo ejecutivo de Microsoft y tuvo bajo su responsabilidad la estrategia general que permitió a la compañía entrar de lleno en la industria de los videojuegos con un hardware que llegó al mercado el 15 de noviembre de 2001.

Su importancia también se relaciona con la consolidación de XBOX como una división estratégica de Microsoft. Durante sus años como director se produjo la expansión de la marca, el crecimiento de XBOX Live y la adquisición de estudios que terminaron siendo fundamentales para el ecosistema de videojuegos.

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